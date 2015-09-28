7 أطعمة تتمتع بخواص حقيقية مضادة للسرطان

1.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ، حيث تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وثبت أنها تساهم فى الحد من نمو الخلايا السرطانية.
2.الخضراوات التى تنتمى للعائلة الصليبية: مثل الكرنب والقرنبيط غنى جداً بالمركبات البوليفينولية، والتى تساهم فى الوقاية من السرطان.
3.الكركم: غنى مادة الكركمين، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدى والبروستاتا والرئة.
4.الزنجبيل: يحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
5.مشروم الريشى: يتمتع بخواص طبية رائعة تحد من فرص الإصابة بالسرطان.
6.الثوم والبصل: أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية، أنهما يتمتعان بخواص طبية مضادة للسرطان.
7.العنب: غنى بالمادة البوليفينولية الرائعة "ريسفيراترول"، وهى توجد فى القشرة، وتتمتع بخواض رائعة مضادة للأكسدة والالتهابات، وثبت أنها تساهم فى الحد من فرص الإصابة بالسرطان.