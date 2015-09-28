7 أطعمة تتمتع بخواص حقيقية مضادة للسرطان

السرطان من الأمراض الخطيرة التى انتشرت بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة، وهو من أكثر الأسباب المؤدية للوفاة، وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة " الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة التى تتمتع بخواص حقيقية رائعة مضادة للسرطان، وهى تشمل:

1.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ، حيث تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وثبت أنها تساهم فى الحد من نمو الخلايا السرطانية.

2.الخضراوات التى تنتمى للعائلة الصليبية: مثل الكرنب والقرنبيط غنى جداً بالمركبات البوليفينولية، والتى تساهم فى الوقاية من السرطان.

3.الكركم: غنى مادة الكركمين، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدى والبروستاتا والرئة.

4.الزنجبيل: يحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

5.مشروم الريشى: يتمتع بخواص طبية رائعة تحد من فرص الإصابة بالسرطان.

6.الثوم والبصل: أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية، أنهما يتمتعان بخواص طبية مضادة للسرطان.

7.العنب: غنى بالمادة البوليفينولية الرائعة "ريسفيراترول"، وهى توجد فى القشرة، وتتمتع بخواض رائعة مضادة للأكسدة والالتهابات، وثبت أنها تساهم فى الحد من فرص الإصابة بالسرطان.