الروائح الذكية والنوم المنتظم.. أبرز الطرق الطبيعية لوقف القلق

تساعد الأدوية والمكملات الغذائية فى التغلب على القلق، لكنها غالبًا ما تسبب بعض المخاطر والآثار الجانبية، وبدلا من ذلك، كما يقول الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، فإن هناك وسائل أخرى أكثر فعالية وطبيعية للتعامل مع القلق وتتمثل فى:

> • النوم المنتظم وتجنب المنبهات

>قال الخبراء إن القضاء على القلق يتطلب الحصول على ثمانى ساعات من النوم كل ليلة دون انقطاع، وتجنب الكحول والكافيين قبل النوم، وإطفاء الأضواء ومحاولة تجنب مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم. ممارسة الرياضة

>تشير الدراسات إلى أن حوالى نصف ساعة مشى كل أسبوع يمكن أن تقلل من التوتر والقلق، وتزيد من الثقة بالنفس والتى يمكن أن تساعد على تقليل القلق.

> • استنشاق الروائح الجيدة

>استنشاق الروائح الجيدة والذكية يساعد على تهدئة الجسم والعقل، حيث أثبتت دراسة حديثة قدمت فى المؤتمر السنوى للأورام، أن النساء الذين استخدموا الروائح النفاذة الجميلة وخاصة الياسمين كانوا أقل قلقًا بالتفكير فى خطر إصابتهم بأورام الثدى.

شبكةعيونالإخبارية

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