5 فوائد صحية مثيرة للكزبرة.. تعرف عليها

الكزبرة من الخضراوات الورقية التى لا تستغنى عنها ربات البيوت، حيث تتم إضافتها إلى السلطة والكثير من أطباق الخضراوات، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الفوائد المثيرة للكزبرة، وذلك حسبما نشر على موقع "ميديكال نيوز توداى".

وكشف التقرير أن الكزبرة تتمتع بقيمة غذائية عالية وتحتوى على تركيزات جيدة من فيتامين "أ" و"ج" وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز وبعض مضادة الأكسدة مثل البيتاكاروتين، وهى تحتوى على قدر ضئيل جداً من السعرات الحرارية ولا تحتوى على أى دهون.

ومن الفوائد الصحية المثيرة للكزبرة، حسبما أشارت الأبحاث الطبية الحديثة:

>1.تقلل الكزبرة من خطر الإصابة بالأمراض عموماً وخاصة السمنة وأمراض السكر والقلب.

>2.تعزيز صحة الشعر والجلد وتزيد مستويات الطاقة والنشاط.

>3.الزيت المستخلص من أوراق الكزبرة يعمل كمادة حافظة طبيعية، ويساهم فى تأخير تعفن الأطعمة، وكما أنها تتمتع بخواص مضادة للبكتيريا وخاصةً ضد السالمونيلاً، التى تسبب التسمم الغذائى.

>4.تساهم الكزبرة فى علاج التسمم بعنصر الرصاص حسبما أشارت بعض الأبحاث الطبية.

>5.يوجد اتجاه حديث لاستخدامها فى تنقية المياه والعصائر والمشروبات بمختلف أنواعها.