أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد صحية مثيرة للكزبرة.. تعرف عليها

Google+ Print
5 فوائد صحية مثيرة للكزبرة.. تعرف عليها 5 فوائد صحية مثيرة للكزبرة.. تعرف عليها
الكزبرة من الخضراوات الورقية التى لا تستغنى عنها ربات البيوت، حيث تتم إضافتها إلى السلطة والكثير من أطباق الخضراوات، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الفوائد المثيرة للكزبرة، وذلك حسبما نشر على موقع "ميديكال نيوز توداى".

وكشف التقرير أن الكزبرة تتمتع بقيمة غذائية عالية وتحتوى على تركيزات جيدة من فيتامين "أ" و"ج" وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز وبعض مضادة الأكسدة مثل البيتاكاروتين، وهى تحتوى على قدر ضئيل جداً من السعرات الحرارية ولا تحتوى على أى دهون.

ومن الفوائد الصحية المثيرة للكزبرة، حسبما أشارت الأبحاث الطبية الحديثة:
>1.تقلل الكزبرة من خطر الإصابة بالأمراض عموماً وخاصة السمنة وأمراض السكر والقلب.
>2.تعزيز صحة الشعر والجلد وتزيد مستويات الطاقة والنشاط.
>3.الزيت المستخلص من أوراق الكزبرة يعمل كمادة حافظة طبيعية، ويساهم فى تأخير تعفن الأطعمة، وكما أنها تتمتع بخواص مضادة للبكتيريا وخاصةً ضد السالمونيلاً، التى تسبب التسمم الغذائى.
>4.تساهم الكزبرة فى علاج التسمم بعنصر الرصاص حسبما أشارت بعض الأبحاث الطبية.
>5.يوجد اتجاه حديث لاستخدامها فى تنقية المياه والعصائر والمشروبات بمختلف أنواعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365