الصناعات الغذائية: الرقابة الصناعية أثبتت صلاحية عبوات شركة "بيتى"

قال محمد شكرى ، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ، أن شركة "بيتى" قامت باستبدال منتجات عصير التفاح بالكامل من الأسواق بعبوات أخرى جديدة، لافتا أن جهاز الرقابة الصناعية ولجنة من وزارة الصحة قامت بتحليل عينات المنتج الذى تم سحبه من الأسواق وأثبتت التحاليل أن المنتج صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات القياسية.

و اعتبر رئيس غرفة الصناعات الغذائية في تصريحه لليوم السابع أن تغيير مذاق المنتج جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية ، فضلا عن سوء تخزين المنتج ، لافتا إلى أن الشركة تكبدت خسارة فادحة وجارى تقييمها الآن نتيجة تشويه سمعة المنتج والشائعات التى طالتها دون تحقق.

وكان جهاز حماية المستهلك قد اصدر قرارا بإيقاف منتج عصير التفاح بشركة بيتى بعد تلقى عدد من الشكاوى الخاصة بتغيير مذاقه فى الأسواق.