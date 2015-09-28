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القحطاني يعايد مرضى مستشفى الملك خالد بالخرج

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القحطاني يعايد مرضى مستشفى الملك خالد بالخرج القحطاني يعايد مرضى مستشفى الملك خالد بالخرج

    عايد محمد القحطاني أمين أصدقاء المرضى ومدير الصحة العامة بمستشفى الملك خالد صباح يوم العيد، المرضى المنومين، نيابة عن د. صالح القرني مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج.

ونقل القحطاني تحيات وتهاني د. القرني الذي وجه بسؤال المرضى وذويهم عن مدى الرضاء عن الخدمات المقدمة لهم من قبل منسوبي المستشفى.

وشكر المرضى العاملين بالمستشفى وأثنوا على الخدمات المقدمة ورضاهم عنها والتي وفرتها لهم حكومة خادم الحرمين، ويستثنى من ذلك مرافق مريض ذكر احتياجه لتبديل عربة مريضه وتم تبديلها في الحال.

وكان يرافق القحطاني أثناء المعايدة ناصر الختلان مدير الشؤون الإدارية والمالية، ود. عبدالعزيز بدوي المدير الطبي، ومدير شؤون المرضى وعلاقات المرضى والعلاقات العامة ورؤساء الأقسام ذات العلاقة.

ورفع القحطاني التهنئة بعيد الأضحى واليوم الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد.

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