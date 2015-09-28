ضيوف الرحمن يرفضون استغلال مأساة منى سياسياً

أجمع حجاج قادمون للمدينة المنورة، على أن المملكة بذلت جهودا لا تضاهى في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم المناسك، بدءا بالتوسعات العملاقة للحرمين الشريفين، وصحن المطاف، والمسعى، وجسر الجمرات، ومرورا بتنظيم المشاعر ومخيمات الحجيج واشتراطات السلامة فيها، وانتهاء بقطار المشاعر، إضافة للدفع بمئات الآلاف من العاملين في الحج مدنيين وعسكريين، والذين رسموا أجمل الصور الإنسانية في التعامل مع ضيوف الرحمن.

السلوكيات والثقافات والافتراش أسباب التدافع

رجال الأمن رسموا صوراً إنسانية في تعاملهم مع العجزة والمسنين

وحمل الحجاج بعض الحملات مشكلة التدافع في منى لعدم التزامهم بالوقت المحدد للتفويج إلى الجمرات واستعجالهم وتكدسهم في مكان محدود جعل من التدخل المباشر ضربا من المستحيل فاللغات والثقافات والعادات لحجاج تدفقوا من 100 جنسية حالت دون سرعة تصحيح مساراتهم وإنقاذهم.

وحذر ضيوف الرحمن بعض الأبواق الإعلامية من استغلال المأساة سياسيا لاسيما وأن التاريخ القمعي لدولتهم الأم يجعل من إنسانيتها المزعومة مصدرا للسخرية والتندر فكيف بمن أحال حياة البشر والشجر والمقدرات إلى جحيم أن يكون مدافعا أمينا أو أن يحمل بين جنبيه ذرة من العطف والشفقة والرحمة!

ودعا الحجيج لإخوانهم الذين قضوا في التدافع بأن يكونوا شهداء عند ربهم يرزقون فرحين بهذه الخاتمة في يوم العيد الأكبر وفي أقدس البقاع وأطهرها وهم متلبسون بأعظم العبادات.

ورفع مجموعة من حجاج باكستان "محمد سعيد، محمد أرشد، بنيامين عالم، حبيب الله، محمد رشيد، عبدالقادر مير .." شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على العناية التي أحاطهم بها، وتمكينهم من أداء شعائرهم ومناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدين أن أمنية الحج كانت تراودهم من سنوات طويلة حتى هيأها الله لهم فكانت رحلة إيمانية عظيمة، رأوا خلالها ولمسوا بأنفسهم ضخامة الجهود مادية وإنسانية، حاملين في ذكرياتهم تعامل رجال الأمن برقي معهم، وشمول المسنين والعجزة بعطف خاص يساندونهم في الرمي، ويسقونهم عند العطش، ويصلونهم بمخيماتهم وحملاتهم، هذا التعامل أهرق معه الحجاج الدموع فقد قيض الله لهم شبابا بروهم بر الأبناء، وعرفوا معه بأن الله عز وجل أوكل لمقدساته خيرة المسلمين، ولفت الحجاج إلى أن حادثة التدافع يجب ألا تتنصل منها الدول التي قدم منها الحجاج فواجبهم التثقيف والتعليم وإلزام مواطنيهم التقيد بتعليمات السلامة التي وضعتها السلطات السعودية حرصا عليهم، رافضين في سياقات حديثهم تحميل المملكة المسؤولية وأنهم باتوا يعون جيدا أن بعض الدول تستهدف ومن زمن طويل بلاد الحرمين وتبحث عن أي عثرة أو حدث أو مأساة لمضاعفتها وبثها بألسن ولغات مختلفة عبر منتفعين ومرتزقة لإثارة البلبة وتأليب الرأي العام، وهو مرفوض جملة وتفصيلا فنحن في بلداننا نربي أبناءنا على حب هذه البلاد التي شرفها الله بالقبلة والمقدسات ولا تتم أركان الدين الخمس إلا بالقدوم لها.

أما حجاج تركيا "محمد أنس، محمد مصطفى" والسيدة "ماجدة" فقد أشادوا بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشددين على أنه لا ينكر فضل هذه البلاد إلا جاحد أو في قلبه مرض، رافعين الشكر والثناء للمليك وولي عهده وولي ولي العهد على ما يبذلونه للمسلمين، مشيرين إلى أنهم قضوا أجمل أيام عمرهم وهم يؤدون المناسك بكل يسر وسهولة طوافا وسعيا ومبيتا ورميا، واليوم يصلون المدينة المنورة بعد أن قضوا شعائرهم للصلاة والزيارة والمجاورة.

ولفت الحجاج إلى عظم المسؤولية التي تضطلع بها المملكة وهي تستقبل ملايين الحجاج والزوار والعمار على مدى العام، وهي على حد وصفهم الأقدر والأجدر بها قديما وحديثا، مؤكدين أن ما يبث حقدا ضد بلاد الحرمين شيء متوقع إذا وجد الحاسد والمغرض الذي يغيضه النجاحات المتكررة وتبوء مقام القيادة في العالم الإسلامي.

ونوه "محمد حسين، وسابق محمد" هنديا الجنسية بالدور الريادي للملكة على مستوى العالم الإسلامي، واصطفاء هذه البلاد لتكون قبلة للمسلمين وحامية لمقدساتهم ومستقبلة لوفودهم ومهوى لأفئدتهم، رافعين شكرهم للقيادة على نجاح موسم الحج، داعين لمن توفاهم الله في حادثة التدافع بشمول الرحمة وعلية المنزله، مهنئين أسرهم بحسن خاتمتهم.

وقال محمد وسابق: إن كل مزايدة ضد المملكة لا يصدر إلا من عدو متربص أما المسلم الحق فهو منصف أمين يعرف كم بذلت هذه البلاد للمسلمين وكم سعت في خدمتهم فكانت مقصدا لعبادتهم ولرزقهم أيضا، وقد ضخت المليارات للعمارة والتوسعات والخدمات ودفعت بأبنائها للخدمة والمساعدة، فكانت شرفا كبيرا تبوأه المليك الذي تلقب بخادم الحرمين الشريفين حبا بدينه وبأبناء المسلمين في شتى بقاع العالم.

من جهتهما قال محمود شحاتة وسلامة أحمد من جمهورية مصر العربية: هذه البلاد استثمرت في إنسانها أولا وهيأته فكان التعامل الإنساني مخرجا طبيعيا لكل من التقيناه، لقد حفنا العاملون والمواطنون برعاية خاصة وعناية واهتمام قل أن تجد لها مثيلا، وكنا نتمنى أن ينعكس هذا الاستثمار ليشمل جميع الدول العربية والإسلامية، أما من ناحية الجهود المبذولة فلا ينكرها أحد أبدا فالعمارة والتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شاهد لا يحتاج دليلا، وحول حادثة التدافع قالا: لا يحمل عاقل المملكة المسؤولية، بل تتحملها السلوكيات والثقافات المختلفة التي دفعت بالحجاج لتجاوز التعليمات والاندفاع باتجاه الجمرات، بالإضافة لمشكلة الافتراش التي ضيقت الطرقات وشلت الحركة وخلقت تجمعات ضخمة يصعب التعامل معها، بالإضافة للحاجة الملحة للوحات إرشادية أكثر تحمل تنبيهات بلغات مختلفة تحدد المسارات وتؤكد الخطورة المتوقعة حال تجاوز الأنظمة والتعليمات.

ودعا الحاجان المصريان الله عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان وأن يمدها بمزيد من الخير والبركة لتستمر مقصدا للمسلمين وملتقى ومهوى للأفئدة والأرواح، كما دعيا المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد خدام البيت العتيق والمسجد المبارك، والمدافعون بحق عن قضايا الإسلام والمسلمين مبتغين الأجر والمثوبة من الله وحده لا يرجون من البشر شيئا.