«شواطئ ينبع» تشهد إقبالاً.. و«البلدية» ترفع جاهزيتها

تشهد المناطق السياحية في محافظة ينبع، خلال إجازة عيد الأضحى، إقبالاً من المتنزهين، خصوصاً شواطئ لؤلؤة، وعاصمة الغوص، حيث تملك المحافظة شواطئ «خلابة» تمتد لأكثر من 40 كيلومترا، تبدأ من منطقة الكورنيش الجنوبي مروراً بالكورنيش الشمالي وحتى منطقة «الشرم» السياحية.

وهيأت «بلدية ينبع» المواقع السياحية للمتنزهين، وأوضح د. حاتم بن عمر طه رئيس البلدية، أن الاستعداد لإجازة العيد بدأ مبكراً، حيث عملت «البلدية» على زيادة المسطحات الخضراء، ورفع مستوى النظافة، إلى جانب الاهتمام بإنارة المواقع بشكل جيد.

وقال ل«الرياض» إن «الفترة الماضية شهدت عدداً من الأعمال البلدية، من بينها زيادة المظلات وألعاب الأطفال، إلى جانب تنفيذ بعض الأعمال الجمالية من مجسمات وغيرها، إضافة إلى تهيئة بعض المناطق السياحية في منطقة الكورنيش والشرم ضمن مراحل مشروع تحسين وتطوير الواجهة البحرية الذي يسير وفق ما خطط له». وذكر أن «البلدية» كثفت الرقابة على المحال التجارية، ورفعت وتيرة العمل، داعياً المتنزهين إلى المحافظة على المواقع السياحية وتركها نظيفة.