السديس يحذر الإعلام ومواقع التواصل من الانسياق وراء الشائعات والمغالطات والمزايدات

مكة المكرمة - جمعان الكناني

أكد د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أهمية التزام الحجاج بما يصدر من تعليمات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لهم مع الحرص والاهتمام على رفع جانب التوعية بما يسهم بإذن الله في حج آمن بعيد عن الحوادث والمخاطر وهو الهدف الذي تسعى إليه المملكة حرصاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن، داعياً الحجاج إلى أخذ الحيطة والحذر وتوقي أسباب التزاحم والتدافع والتزام السكينة والوقار والرفق، مشيدا بتوجيه سمو ولي العهد بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث تدافع منى، مشدداً على ضرورة التكامل والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات في تثقيف وتوعية الحجيج، وطالب الجميع لا سيما وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات والمغالطات والمزايدات، وأن هذه الحوادث الطبيعية لا تغض من الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الرشيدة في تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وسأل الله سبحانه أن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته المتوفين ويسكنهم فسيح جناته وأن يعلي منازلهم وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ويلهم أسرهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. إنه سميع مجيب.

ورفع د. السديس باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي رئاسة الحرمين أحرَّ التعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ولي ولي العهد وأمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في المتوفين الذين قضوا أثناء التدافع بمشعر منى، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة والرضوان وأن يتقبلهم في الشهداء وللمصابين بالشفاء العاجل، وقال "إننا في الرئاسة العامة لشؤون المسجدالحرام والمسجد النبوي وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره في صفاء الأمر وكدره لنرفع أحرّ التعازي، وأصدق المواساة سائلين الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهم الجميع الاحتساب والصبر، وأن يعظم لهم المثوبة والأجر، وألاّ يُرِي الجميع مكروهاً في عزيز لديهم".