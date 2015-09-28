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السديري: «الشؤون الإسلامية» زودت 200 حملة بأكثر من 200 داعية

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السديري: «الشؤون الإسلامية» زودت 200 حملة بأكثر من 200 داعية السديري: «الشؤون الإسلامية» زودت 200 حملة بأكثر من 200 داعية

    قال فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد رئيس هيئة التوعية الإسلامية في الحج الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري: إن الوزارة في إطار عملها الدعوي في الحج زودت أكثر من مئتي حملة من حملات حجاج الداخل بأكثر من مئتي داعية من الدعاة المصرح لهم من قبل الوزارة بالتوعية في الحج.

وأبان السديري أن اللجان المختصة قامت بجولات تفتيشية على الحملات للاطلاع على أنشطة الدعاة، ومدى التزام الحملات بالدعاة المصرح لهم فقط، منوهاً بالتجاوب الكبير الذي أبداه القائمون على تلك الحملات مع الوزارة، وقال: إن الوزارة لمست تجاوباً كبيراً من غالبية الحملات يشكرون عليه.

وسأل الدكتور توفيق السديري اللهَ -عز وجل- أن يتم على الحجاج نسكهم وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يجزي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على ما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما ويشد عضده بسمو ولي عهده الامين، وسمو ولي ولي عهده -حفظهم الله ورعاهم-.

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