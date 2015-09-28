أمير حائل يزور مدير شرطة المنطقة بعد خروجه من المستشفى

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل أمس، على مدير شرطة منطقة حائل اللواء إبراهيم الألمعي، الذي خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، اثر إصابته خلال القبض على قاتل ابن عمه في محافظة الشملي.

ورافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير حائل وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة.

وأعرب أمير حائل عن اعتزازه بوجود قيادة حكيمة تطبق تعاليم الشريعة في كل مناحي الحياة، وتسهر على راحة حجاج بيت الله والمعتمرين وتسعى دوما في خدمة الإسلام والمسلمين وعمارة بيوت الله وخدمة الأراضي المقدسة، مشيداً بإخلاص وتفاني رجال الأمن الأشاوس وتعاون وصدق انتماء أبناء الوطن في مختلف المناطق.

وقال: "يشرفني زيارة زميلي وأخي مدير شرطة منطقة حائل، الذي ابلى بلاء حسنا هو وزملاؤه في القطاعات الأمنية بالمنطقة، وهذا ليس بمستغرب عليهم ولا على زملائهم رجال الأمن في هذا البلد الآمن المستقر، معرباً عن شكره للواء الألمعي وجميع رجال الأمن المشاركين بالقبض على أحد الجناة وقتل الآخر.

وعبر اللواء ابراهيم الألمعي، عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل ونائبه والأمير عبدالله بن خالد، على وقفاتهم الدائمة والداعمة لرجال الأمن سائلا الله بأن يمكنه لمواصلة خدمة الوطن وأمنه على أكمل وجه.