الكشافة ترشد 217 ألف حاج تائه ثاني أيام التشريق

أرشد أفراد الكشافة العاملين في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية بمشعر منى يوم الثاني عشر من ذي الحجة (ثاني ايام التشريق) أكثر من 217 ألف حاج تائه من مختلف الجنسيات.

حيث قد تم إيصال 16 ألف و724 حاج إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 200 ألف و751 حاجاً بالتوجيه والشرح فيما يعرف بالإرشاد المتجول على الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، وبلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 7049 طلعة، وشكلت هذه الارقام انخفاضاً مقارنة بنفس اليوم من الاعوام الماضية، والذي يعود لحسن التدابير والخطط التي اتخذت لإنجاح موسم الحج.

يشار إلى أن الجمعية جندت لمهمة الإرشاد ما يقارب الألفي كشاف وجوال وقائد، عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني، ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، حيث تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي، وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية الأجهزة ذات التقنيات العالية، وعبر الأقمار الصناعية في أعمال الإرشاد ومن بينها الأجهزة الكفية.