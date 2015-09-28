أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تسعة ملايين مادة إرشادية وزعتها «الشؤون الإسلامية» على الحجاج

Google+ Print
تسعة ملايين مادة إرشادية وزعتها «الشؤون الإسلامية» على الحجاج تسعة ملايين مادة إرشادية وزعتها «الشؤون الإسلامية» على الحجاج

    أنهت وزارة الشؤون الاسلامية ممثلة بوكالة المطبوعات استقبال الحجاج بكتب المناسك والكتب الإرشادية لإرشادهم إلى أداء فريضتهم على الوجه الصحيح وتم توزيع اكثر من تسعة ملايين نسخة من كتب وأقراص مدمجة بأكثر من ٣٠ لغة و٧٠ عنوانا.

وذكر وكيل المطبوعات والبحث العلمي بالوزارة د. مساعد بن ابراهيم الحديثي أن الهدايا التي تم توزيعها على الحجاج في المنافذ والمواقيت البرية والجوية، ساهمت بشكل كبير في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الحجاج، ولاقت القبول منهم حرصهم على طلب المزيد منها لتوزيعها في بلدانهم، كما أن هدية خادم الحرمين الشريفين ساهمت في إدخال السرور في نفوسهم وتقديمهم الشكر والتقدير والدعاء للمملكة قيادةً وشعباً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية