تسعة ملايين مادة إرشادية وزعتها «الشؤون الإسلامية» على الحجاج

أنهت وزارة الشؤون الاسلامية ممثلة بوكالة المطبوعات استقبال الحجاج بكتب المناسك والكتب الإرشادية لإرشادهم إلى أداء فريضتهم على الوجه الصحيح وتم توزيع اكثر من تسعة ملايين نسخة من كتب وأقراص مدمجة بأكثر من ٣٠ لغة و٧٠ عنوانا.

وذكر وكيل المطبوعات والبحث العلمي بالوزارة د. مساعد بن ابراهيم الحديثي أن الهدايا التي تم توزيعها على الحجاج في المنافذ والمواقيت البرية والجوية، ساهمت بشكل كبير في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الحجاج، ولاقت القبول منهم حرصهم على طلب المزيد منها لتوزيعها في بلدانهم، كما أن هدية خادم الحرمين الشريفين ساهمت في إدخال السرور في نفوسهم وتقديمهم الشكر والتقدير والدعاء للمملكة قيادةً وشعباً.