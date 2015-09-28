مستشفى قوى الأمن يعايد مرضاه

الرياض- محمد الحيدر

نيابة عن د. سليمان بن عبدالعزيز السحيمي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن، زار د. خالد بن محيل المطيري المدير الطبي، يرافقه ممثلون عن إدارة العلاقات والإعلام وإدارة التمريض صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك المرضى المنومين وقدموا لهم التهاني بالعيد السعيد.

وأثناء الزيارة وزع المطيري والمرافقون باقات من الورود وبطاقات المعايدة وهدايا على المرضى المنومين في المستشفى، كما استمعوا إلى شرح عن حالات المرضى وملاحظاتهم على سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعربوا عن تمنياتهم للجميع بالشفاء العاجل، كما نقل المطيري للمرضى تهاني ومعايدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتهاني د. سليمان السحيمي مدير عام المستشفى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. وعبر المرضى عن سعادتهم لهذه اللفتة وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لإدارة المستشفى لما يلقونه من رعاية طبية، داعين الله العلي القدير ان يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.