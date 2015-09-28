أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مستشفى قوى الأمن يعايد مرضاه

Google+ Print
مستشفى قوى الأمن يعايد مرضاه مستشفى قوى الأمن يعايد مرضاه
256981893308.jpg

د. خالد المطيري خلال معايدته لمرضى قوى الأمن

الرياض- محمد الحيدر

    نيابة عن د. سليمان بن عبدالعزيز السحيمي مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن، زار د. خالد بن محيل المطيري المدير الطبي، يرافقه ممثلون عن إدارة العلاقات والإعلام وإدارة التمريض صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك المرضى المنومين وقدموا لهم التهاني بالعيد السعيد.

وأثناء الزيارة وزع المطيري والمرافقون باقات من الورود وبطاقات المعايدة وهدايا على المرضى المنومين في المستشفى، كما استمعوا إلى شرح عن حالات المرضى وملاحظاتهم على سير العلاج والخدمات التي يقدمها المستشفى، وأعربوا عن تمنياتهم للجميع بالشفاء العاجل، كما نقل المطيري للمرضى تهاني ومعايدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتهاني د. سليمان السحيمي مدير عام المستشفى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. وعبر المرضى عن سعادتهم لهذه اللفتة وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لإدارة المستشفى لما يلقونه من رعاية طبية، داعين الله العلي القدير ان يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية