المملكة تؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز الأمن القومي العربي

مسؤولية الأمن القومي العربي مسؤولية جسيمة في ظل أوضاع وأزمات المنطقة العربية المتلاحقة التي عصفت بدول وأدخلتها في متاهات ظلت تبحث عن نفسها فيها دون الوصول إلى نتائج قد تعطي بصيصاً من الأمل للخروج من نفقها.

وما عقّد المشهد العربي أكثر التدخلات الإقليمية وحتى الدولية التي تدخلت بهدف إيجاد حلول أو طرح مبادرات منطقية من الممكن أن تؤدي إلى تخفيف الاحتقان وحلحلة عقد الأزمات، بل إن تلك التدخلات جاءت من أجل تحقيق أهداف تخدم مصالح تلك الدول محاولة شق الصف العربي واختراق أمنه القومي وإضعاف الصوت العربي قدر الامكان حتى تصبح دولنا العربية مسلوبة القرار والإرادة لا تملك من امرها شيئاً سوى الانقياد للامر الواقع والخضوع والاستسلام لما يتم التخطيط له لإعادة صياغة الخريطة العربية وفق احداثيات هي بعيدة كل البعد عن المصالح القومية العربية.

عندما استجابت قيادة المملكة لمطالب الشرعية اليمنية لدحر الانقلابين وتم تشكيل تحالف من اجل ذلك الهدف جاء ذلك ضمن التصدي لمخطط ايراني استهدف اختراق الامن القومي العربي في محاولة للوصول الى عمق استراتيجي يخدم اهداف ذاك المخطط ومصالحه فقط في محاولة لدور كانت تحاول ان تلعبه ايران في سبعينيات القرن الماضي ان تكون (شرطي المنطقة) تامر وتنهى وتتلقى الاوامر من الخارج لتنفذها في الاقليم.. لكن النظام السياسي القائم في ايران نسي او تناسى أننا في القرن الواحد والعشرين وان الامور تبدلت وما كان ممكنا في السابق اصبح مستحيلاً في الحاضر كون الارادة العربية اصبحت اكثر صلابة عن ذي قبل والحفاظ على مقومات الامن القومي العربي أمسى ضرورة قصوى لا يمكن التهاون فيها او المساس بها.

عندما هبت المملكة واستجابت لطلب الشرعية اليمنية لدرء الانقلابيين جاء ذلك ضمن الضرورات القصوى للحفاظ على أساسيات أمننا القومي، فبعد استيلاء ايران على العراق وسورية والتدخلات السافرة في لبنان لم يكن من الممكن السماح بسقوط اليمن في براثن الفك الإيراني الذي ما فتئ يحاول استعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية وفرض هيمنتها على المنطقة العربية، كان لابد من انقاذ اليمن من المخطط الايراني الذي وجد في المتمردين ضالته لينفذ خططه عبر جهلهم وغبائهم المستحكم الذي صور لهم انهم قادرون على اختطاف اليمن وتسليمه الى ايران تحت غطاء طائفي مقيت بعيد كل البعد عن الإسلام وشريعته السمحة.

في اليمن لم يكن هناك مجال للشك ان بشائر نصر الشرعية قادمة لاريب فيها، فكل المقومات كانت حاضرة وبامتياز، فهناك شرعية معترف بها دوليا في مقابل زمرة متمردة لها اجندة خارجية تريد فرضها على دولة وشعب من اعرق الشعوب العربية ولا تحظى بأي اعتراف إلا من قبل من جعلها ألعوبة في يديه يسيرها كيف شاء، كان هناك قرار شجاع وحازم حاسم لنصرة الشرعية دبلوماسياً وعسكرياً لاستعادة مكانها الطبيعي في إدارة شؤون البلاد في اطار الحفاظ على الهوية العربية الاصيلة لليمن وتحقيق امال وتطلعات الشعب اليمني الذي يتطلع الى منجزات تحقق له الامن والاستقرار والرفاهية الاجتماعيىة التي يستحق.

عودة الشرعية اليمنية الى عدن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي ومن قبله عودة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح واعضاء الحكومة انما جاءت في وقت مهم يعطي دلالة واضحة ان الخطط التي وضعت من اجل استعادة اليمن الى وضعه الطبيعي آتت ثمارها وتسير في الطريق الصحيح باتجاه تحرير كامل التراب الوطني اليمني من تلك الشرذمة التي لعبت دور الوسيط في تسليم اليمن الى المخطط الايراني ولم تكن قوى وطنية تحافظ على الهوية العربية لليمن وتسعى من اجل رفعته وعزته.

وقفة المملكة ودول التحالف العربي مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني صادقة شجاعة وحاسمة أعادت الامور إلى نصابها الطبيعي وإلى مسارها الذي يجب ان تكون عليه، ولو لم تكن تلك الوقفة لكان الأمر كارثياً بكل المقاييس ليس على اليمن وحده وإنما على الاقليم العربي بمجمله، هي وقفة تاريخية ستكون فخراً لنا وللأجيال القادمة انه في يوم من الايام استفاقت الامة العربية من سبات طويل ووقفت وقفة طال انتظارها إنما جاءت في وقتها المناسب ليعرف العالم ان وطننا العربي يقوده رجال تحملوا المسؤولية بكل اقتدار وكانوا اهلا لها، رجال رفضوا ان يكون السبات العربي مستداماً، صدقوا مع الله فصدق الله معهم وأيدهم بنصره، رجال اتخذوا قرارات مصيرية وشجاعة في الوقت المناسب وهبوا لينقذوا بلداً عربياً من الاحتلال والوقوع في براثن مسخ إيراني أراد أن يسلب هويته ومقدراته وعروبته.