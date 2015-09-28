الجبير: على إيران أن تكون أكثر تعقلاً من استغلال مأساة الحج «سياسياً»

قال وزير الخارجية عادل الجبير للصحافيين قُبيل لقائه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري: «يُفترض بالإيرانيين أن يكونوا أكثر تعقلاً من أن يستغلوا سياسياً مأساة وقعت لأُناس يؤدون واجباً دينياً مقدساً».

مضيفاً «سنكشف الحقائق عند ورودها، ولن نخفي شيئاً، إذا كان هناك أخطاء أرتكبت في الحج، وسيتحمل المسؤولون عنها كامل المسؤولية». وختم معاليه قائلاً: «إن المملكة لها تاريخ طويل، وخصصت موارد كبيرة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وإنجاح أداء مناسك الحج».

من جهة ثانية، أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الجاد بين دول الجنوب - جنوب، لبناء علاقات سلمية ومتوازنة، جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير في اجتماع "المائدة المستديرة" للتعاون بين بلدان الجنوب الذي عُقد بحضور عدد من قادة دول العالم في مقر الأمم المتحدة، ورأسه الرئيس الصيني.

ونقل وزير الخارجية لقادة الدول المجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتمنياته الخالصة بأن تكلل المساعي بالتوفيق والنجاح. وأوضح أن المملكة تعد واحدة من أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية، حيث تبوأت العام الماضي المرتبة السادسة، مشيراً إلى أن إجمالي ما قدمته خلال الأربعة عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة.

إلى ذلك أكد الوزير الجبير، في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، في نيويورك أمس، حرص المملكة على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحاً صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، ومشدداً في الوقت ذاته على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في «التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا».