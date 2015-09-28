مغادرة 20 ألف حاج عبر 66 رحلة جوية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة

أعلنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أمس، مغادرة أكثر من 20 ألف حاج عبر 66 رحلة جوية عبر صالات الحج والعمرة في المطار، ومن المتوقع مغادرة 900 ألف حاج.

وأوضح ل"الرياض" عبدالحميد أبا العري المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن هناك إجراءات مغادرة خاصة في صالات الحج تبدأ بتفويج الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن طريق وزارة الحج، ثم دخولهم إلى بوابة "فرز الرحلات المفوجة"، والبدء في إجراءات توجيه الحجاج إلى صالات المغادرة من خلال "الكاونترات" المعدة لذلك، مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية في المطار مستعدة لتسهيل سفر حجاج بيت الله وتوديعهم.

مدير المطار: سبعة آلاف موظف من جميع القطاعات يخدمون المغادرين

الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة تبلغ 3800 حاج في الساعة

من جهة أخرى، تفقد وائل السرحان مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال المؤسسي أمس الأول مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

واستمع إلى شرح عن خطة مغادرة الحجاج وآلية التنفيذ بالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار من خالد الأنصاري مساعد مدير مجمع صالات الحج والعمرة.

وأطلع السرحان على أماكن وجود الكراسي المتحركة والعاملين المخصصين لنقل كبار السن عند استلامهم من مكتب الوكلاء الموحد وحتى وصولهم الطائرة؛ حيث يوجد 45 موظفا تم تخصيصهم لتلك الفئة، إضافة إلى نحو ألف كرسي متحرك متواجدة في ستة مواقع داخل الصالات.

وتفقد "كاونترات" وزن الأمتعة و"كاونترات" الجوزات ووقف على استعدادات العاملين فيها.

وقال وائل السرحان: إن الزيارة تأتي ضمن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد بضيوف الرحمن، وتسهيل سفرهم، مشيراً إلى المتابعة اليومية لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، وسليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والزيارات الميدانية للاطمئنان على الحجيج في مرحلة قدومهم عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة. وأشار إلى وجود 14 صالة مهيأة بشكل كامل لمغادرة الحجاج، وتسهيل إجراءات سفرهم.

ويبلغ إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز 510 آلاف متر مربع، تحتوي على صالات مبنى الحجاج الشرقي الذي تقدّر مساحته بنحو 90 ألف متر مربع والمنطقة المكشوفة (البلازا)؛ ومساحتها 160 ألف متر مربع و26 موقفاً للطائرات، تضم عشرة جسور متحركة وموقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة، و18 بوابة للسفر و14 صالة لسفر الحجاج والمعتمرين و143 كاونترا للجوازات و120 كاونترا للجنة الحصر التابعة لوزارة الحج و224 كاونترا لمكتب الوكلاء الموحد و254 كاونترا للسفر. ويعمل أكثر من 7000 عامل من جميع القطاعات الحكومية والخاصة في المطار لخدمة ضيوف الرحمن.

ويبلغ طول "سيور الحقائب" 1.180 متراً، كما تحتوي على صالتين لمسافري الدرجة الأولى وصالة لكبار الزوار وفندق يحتوي على 123 غرفة، كما تحتوي على منطقة للمطاعم والخدمات التجارية بمساحة 9.418 متراً مربعاً، ويبلغ عدد مناطق انتظار الحجاج بالبلازا 20 منطقة تحتوي على 40 مصلى و32 مجمعاً لدورات المياه، كما يوجد على الجانب الغربي لمجمع صالات الحج والعمرة مساحة إضافية. الصالات الغربية لم يتم تقديرها بعد؛ لعدم الحاجة إليها حالياً.

يذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يتميز عن غيره من المطارات الأخرى بتجهيز كامل مرافقه في وضعية القدوم فقط، ابتداءً من غرة ذي القعدة حتى السادس من شهر ذي الحجة، ثم يتم إعادة تجهيزه مرة أخرى في وضعية المغادرة فقط بكامل مرافقه، ابتداءً من 14 ذي الحجة حتى 15 من منتصف شهر محرم، وتقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في أوقات الذروة ب3800 حاج في الساعة خلال مرحلة القدوم، و3500 حاج في الساعة في مرحلة المغادرة.