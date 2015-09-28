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نائب رئيس مدينة فايد بالإسماعيلية يقود حملة نظافة أمام المدراس

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قال الدكتور جلال عبد الكريم نائب رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة مكبرة فى مجال النظافة العامة ورفع كل تراكمات القمامة والمخلفات بجوار جميع مدارس المدينة، استعدادًا للعام الدراسى الجديد والمقرر بدءه اليوم الاثنين ، وذلك تحت إشراف أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة فايد.

أكد نائب رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، استمرار الحملة أمام المدارس وفى مختلف الشوارع الفرعية والجانبية ليعاد لمدينة فايد رونقها الجمالى كمدينة سياحية جاذبة للضيوف والزوار من مختلف المحافظات.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365