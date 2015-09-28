شاب "معاق" يناشد الداخلية بالبحث عن "توك توك" سرق منه بإمبابة

نناشد شاب معاق من أهالى محافظة الجيزة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، رجال الأمن بالبحث عن "توك توك" مصدر رزقه الوحيد الذى سرق منه، صباح ثانى أيام العيد، من أمام منزله بمنطقة البصراوى بإمبابة .

وقال المواطن عبد الحميد محمد عبد الحميد مرزوق لـ"اليوم السابع":" تحركت من منزلى فى السابعة صباحا فى ثانى أيام عيد الأضحى، لاستلام التوك توك وبدء العمل به كما هو معتاد، وهو موديل 2014، يحمل لوحات رقم 9575 ى د، وعند نزولى أسفل المنزل مكان جراج التوك توك لم أجده فى مكانه " .

وأضاف "عبد الحميد" : "أول ما لقيت التوتوك مش موجود مكانه، بقيت عامل زى المجنون، وبقيت ألف فى الشوارع، وجالى هاجس قالى إن التوك توك اتسرق، والجيران فضلوا يهدوا فيا ويقولوا لى متقلقش إن شاء الله هتلاقيه، وقعدوا يدوروا معايا فى الشوارع الجانبية والمحيطة بنا، لكن للأسف لغاية دلوقتى لا حس ولا خبر" .

وأشار: " أنا معاق ومصاب بالشلل منذ طفولتى ومتزوج وعندى 3 أطفال، مش عارف هعيش إزاى خاصة إن التوك توك ده هو مصدر رزقى الوحيد أنا وأولادى وكمان لسة عليه أقساط بسددها، وحررت محضر وقيد برقم 19 ح إدارى نقطة المنيرة الغربية، وأبلغونى فى القسم بأنهم سيتواصلون معى عند العثور عليه".

وختم بقوله: أناشد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أن يحث رجال الأمن للبحث عن التوك توك المسروق قبل أن يجرى تفكيكه لقطع صغيرة ومن ثم بيعه فى السوق السوداء.



>