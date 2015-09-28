التحقيق فى واقعة انتحار عامل بعد سرقة 20 ألف جنيه منها بالعمرانية

تباشر نيابة العمرانية التحقيق، فى واقعه انتحار عامل تكييف من الطابق السادس هربا بعدما واجهه مواطن له بسرقة 20 ألف جنيه من شقته أثناء إصلاح العامل التكييف، ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى صاحب الشقة وشهود الواقعة لاستبعاد أى شبهة جنائية فى الواقعة من عدمه، كما أمرت النيابه بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين من تحريات اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مواطنا أحضر عامل تكييف لإصلاح التكييف بمنزله بشارع أحمد مدكور بالعمرانية، وعقب انصرافه اكتشف صاحب الشقة اختفاء مبلغ 20 ألف جنيه من الشقة فاتصل هاتفيا بالعامل معه مرة أخرى فتوجه إلى شقته وفور مواجهته بسرقة المبلغ قفز من الطابق السادس هربا ليلقى مصرعه فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.