ضبط سيارة مسروقة ومهربة جمركيا بجنوب سيناء

تمكنت مباحث قسم شرم الشيخ بجنوب سيناء من ضبط سيارة مسروقة ومهربة جمركيا في منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.

كانت معلومات وردت للرائد محمد رفعت - رئيس قسم مباحث المرور بقيام المدعو : ع ي . م. 28سنه حاصل علي بكالوريوس نظم ومعلومات اداريه وبتقديم بلاغ بسرقة سياره رقم ج ل ع 318 ماركه "bmw" سوداء اللون .

وبعرض تلك المعلومات علي اللواء محمد خريصه مدير اداره البحث الجنائي فقد وجه سيادته لتجهيز ماموريه لسرعه ضبط المتحري عنه.

وبتقنين الاجراءات القانونيه اللازمه تمكن النقيب عبدالله الكردي والملازم اول احمد صديق معاوني مباحث المرور من ضبط المذكور اثناء قيادته السياره بمنطقه خليج نعمه - دائره قسم شرطه اول شرم الشيخ.

بفحص السياره تبين انها تحمل شاسيه رقم 48263 موتور رقم 31550519 موديل 1994 منتهي تراخيصها في 12/12/2013 وتبين وجود لحام دائري بمنطقه ترقيم الشاسيه و ان الشاسيه المتواجد بالسياره لا يخص السياره محل الفحص و بذلك تكون السياره مجهوله المصدر، جاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه.