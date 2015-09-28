السيطرة على حريق فى جراج الأكاديمية البحرية بالنزهة واحتراق 7 سيارات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى جراج الأكاديمية البحرية بمنطقة النزهة، والذى نتج عنه احتراق 7 سيارات كانت متواجدة داخل الجراج دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغًا بوقوع حريق فى الأكاديمية البحرية بالنزهة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع فى جراج الأكاديمية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لطوابق الأكاديمية، مما نتج عنه احتراق 7 سيارات كانت متواجدة بالجراج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.