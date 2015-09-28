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النيابة تأمر بدفن جثث 5 مواطنين لقوا مصرعهم فى انقلاب ميكروباص بالصف

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النيابة تأمر بدفن جثث 5 مواطنين لقوا مصرعهم فى انقلاب ميكروباص بالصف النيابة تأمر بدفن جثث 5 مواطنين لقوا مصرعهم فى انقلاب ميكروباص بالصف
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بدفن جثث 5 ضحايا لقوا مصرعهم فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى بدائرة مركز الصف، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتضررة وفحصها بمعرفة فريق مختص وكتابة تقرير واف وتسليمه للنيابة العامة.

كان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون، الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى بدائرة مركز الصف.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بوقوع حاث انقلاب سيارة أجرة كانت تقل أسرة من عائلة واحدة، وكشفت تحريات العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف، أن السيارة الميكروباص كانت فى طريقها من الجيزة ومتجهة إلى محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365