بالصور.. مرشحو البرلمان بالغربية يستغلون أسوار المدارس فى الدعاية

استغل مرشحو مجلس النواب بمدينة المحلة الكبرى أسوار المدارس في الدعاية الانتخابية وخرق القانون، لرغم عدم بدء فترة الدعاية وفقا لقرارات اللجنة.

وكتب المرشحون أسماءهم على الأسوار، وتم وضع رموزهم الانتخابيية لتعريف الناخبين بهم، كما استغلوا أسوار أرض المحلج بالمحلة، خاصة مدارس المحلة الثانوية بنات، والمحلة الثانوية الصناعية بنات، وعدد من أسوار المنشآت العامة، وأسوار الأندية فى الدعاية لهم.

وعلق أنصار المرشحين لافتات دعاية لهم فى الشوارع والميادين الرئيسية رغم صدور قرار من سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بإزالة جميع اللافتات، وأكد محافظ الغربية تحرير محاضر لأى مرشح يعلق لافتات خاصة بالدعاية الانتخابية على مبانى المصالح الحكومية أو الوحدات المحلية أو مجالس المدن والأحياء.



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