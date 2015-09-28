أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مرشحو البرلمان بالغربية يستغلون أسوار المدارس فى الدعاية

Google+ Print
بالصور.. مرشحو البرلمان بالغربية يستغلون أسوار المدارس فى الدعاية بالصور.. مرشحو البرلمان بالغربية يستغلون أسوار المدارس فى الدعاية
استغل مرشحو مجلس النواب بمدينة المحلة الكبرى أسوار المدارس في الدعاية الانتخابية وخرق القانون، لرغم عدم بدء فترة الدعاية وفقا لقرارات اللجنة.

وكتب المرشحون أسماءهم على الأسوار، وتم وضع رموزهم الانتخابيية لتعريف الناخبين بهم، كما استغلوا أسوار أرض المحلج بالمحلة، خاصة مدارس المحلة الثانوية بنات، والمحلة الثانوية الصناعية بنات، وعدد من أسوار المنشآت العامة، وأسوار الأندية فى الدعاية لهم.

وعلق أنصار المرشحين لافتات دعاية لهم فى الشوارع والميادين الرئيسية رغم صدور قرار من سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بإزالة جميع اللافتات، وأكد محافظ الغربية تحرير محاضر لأى مرشح يعلق لافتات خاصة بالدعاية الانتخابية على مبانى المصالح الحكومية أو الوحدات المحلية أو مجالس المدن والأحياء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365