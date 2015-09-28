الأجهزة التنفيذية تردم وتزيل تعديات بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم بحملة إزالة ومصادرة لمعدات وردم وإزالة حفر أساسات خرسانية لثلاث قطع أرض زراعية على مساحة 8 قراريط وحصر مساحة 1 فدان للتبوير بإشراف حسن أبو حامد مسئول رئاسة الطريق الدائري لمدينة الفيوم وحضور قسم حماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وتم ردم أساسات حفر معدة للبناء باسم شعبان ر على مساحة 3 قراريط، وإزالة بناء بلوك أبيض على مساحة 2 قراريط باسم على ع وإزالة وردم حفر على مساحة باسم فريح ع على مساحة 3 قراريط بحوض داير الناحية التابع للوحدة المحلية لزاوية الكرادسة على الطريق الدائرى مباشرة بالإضافة إلى حصر مساحة فدان تبوير تمهيدًا للبناء عليها بنفس الناحية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قد شكل لجنة من إدارة أملاك الدولة والرى والزراعة والتفتيش المالى والإدارى ورؤساء المراكز والمدن والإدارات ذات الصلة لحصر وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإشغالات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.