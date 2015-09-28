إجراء مزاد علنى لبيع جلود الأضاحى لصالح صندوق تحيا مصر بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تفعيل مبادرة تجميع جلود الأضاحى خلال عيد الأضحى والتبرع بها لصندوق تحيا مصر لصالح مرضى فيروس c غير القادرين من أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية تلك المبادرة الجديدة، مشيرا إلى اشتراك الوحدات المحلية ومديريات الشباب والرياضة والأوقاف والصحة فى تجميع جلود الأضاحى، وإجراء مزاد عليها والتبرع بحصيلته إلى صندوق الأدوية لتوفير العلاج المجانى لمرضى فيروس c، مضيفا أنه جار رصد حصيلة البيع التى تمت خلال أيام العيد لإعلانه بشكل نهائى.