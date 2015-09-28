موجز المحافظات.. حبس المتهم بقتل شقيقته فى المنيا 4 أيام

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها أن نيابة مركز ديرمواس بمحافظة المنيا أمرت بحبس المتهم بقتل شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

كان المتهم "محمد.ع" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الفنى، قد اعترف أمام النيابة بضرب شقيقته تدعى "و.ع" 22 سنة حتى الموت أمام شقيقتهما الثالثة ووالدتهم.

وأمطر عامل يقيم بقرية بلصفورة أبناء عمومته الثلاثة ووالدتهم بالرصاص ما نتج عنه مصرعهم جميعًا وذلك إثر وجود خلافات عائلية قديمة بينهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة 4 أشخاص من بينهم ربة منزل أطلق عليهم عامل النار.

حالة من الهرج والمرج سادت قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عقب قيام صاحب محل للبقالة بقتل سائق لودر سبب الخلاف على شراء ماكينة حلاقة، حيث قام صاحب المحل بتبييت النية وقام بطعن السائق طعنة واحدة نافذة بالصدر، وقام أهالى القتيل بمهاجمة منزل ومحل القاتل ببلدوزر.

وقال اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، إن مباحث الآداب بالتنسيق مع قسم العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، تمكنوا من تحرير 12 محضر معاكسات بمدينة الزقازيق، فى ثانى وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بالقرب من المتنزهات والحدائق العامة.

وقررت نيابة جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد الفقى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 6 من أفراد خلية إرهابية نفذت 24 حادثًا إرهابيًا بمركز أبو حماد 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة متفجرات ومنشورات، والقيام بأعمال تروع المواطنين وتكدر السلم العام.

وتركت راقصة بالغردقة رضيعها مع زميلتها بعد أن أوهمتها بأنها ذاهبة لشراء بعض متعلقات الطفل وتركته وهربت ولم تعد مرة أخرى، و توجهت الراقصة، التى بحوزتها الطفل، لقسم شرطة أول الغردقة بعد أيام من غياب الأم، وقامت بتحرير محضر بالواقعة وتسليم الطفل.

و إلى أهم الأخبار:

- حبس المتهم بقتل شقيقته فى المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

- أمين شرطة يقتل نجله برصاصة من سلاحه الميرى بالخطأ فى حفل زفاف بالمنيا

- الشرطى قاتل نجله بالخطأ بالمنيا: كان ذراعى اتقطع قبل ما أشيل ابنى عليه

- عامل يقتل أبناء عمومته ووالدتهم رميًا بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

- بقال يقتل سائقا بسبب الهزار.. وأهل القتيل يهاجمون منزل المتهم بالدقهلية

- تحرير 12 محضر معاكسات لفتيات بمحيط المتنزهات فى الشرقية خلال العيد

- حبس خلية إرهابية نفذت 24 عملية تخريبية بمركز أبو حماد فى الشرقية 15 يوما

- راقصة بالغردقة تترك طفلها مع زميلتها وتهرب.. والأخرى تسلّمه للشرطة

- تأجيل الدراسة بمدارس الشيخ زويد ورفح لـ 10 أكتوبر

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