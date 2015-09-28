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2204 مدرسة تستعد لاستقبال طلاب بنى سويف.. و96 خارج الخدمة بسبب الصيانة

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2204 مدرسة تستعد لاستقبال طلاب بنى سويف.. و96 خارج الخدمة بسبب الصيانة 2204 مدرسة تستعد لاستقبال طلاب بنى سويف.. و96 خارج الخدمة بسبب الصيانة
أكد نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أن عدد مدارس المحافظة 2300 مدرسة استعد منها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2204، لافتًا إلى أن 96 مدرسة ما زالت أعمال الصيانة الشاملة تجرى بها، منوهًا عن دمج عدد من المدارس فى أخرى كبديل لاستيعاب الطلاب حتى انتهاء الصيانة خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، قائلاً: استلمت مخازن المديرية 90% من كمية الكتب المخصصة للمدارس، وتم توزيعها على المدارس وبدأ الطلاب فى استلامها منذ أسبوع، ولم يتبق سوى 10% لم تصل بعد من قطاع الكتب التابع للوزارة بالقاهرة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، أنه شدد فى آخر اجتماع بقيادات التعليم، على ضرورة تكثيف جولات مسئولى المتابعة بالمديرية والإدارات التابعة بمراكز المحافظة السبع وعدم تواجد مسئولى المتابعة فى مكاتبهم سوى فى الواحدة ظهرا يوميًا، تنفيذًا لخطوط السير على أرض الواقع، بالإضافة إلى إنهاء عمليات الصيانة البسيطة بالمدارس، والتى تم تكليف مديرى المدارس بمتابعة تنفيذها.

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مصر 365