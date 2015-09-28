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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية منذ قليل، كافة خدمات تأمين كليات جامعة طنطا والمدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وشدد مدير أمن الغربية، على سرعة رفع كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة والسيارات المنتظرة والقمامة المتواجد بجوار أسوار الكليات والمدارس وتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الكليات والمدارس وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
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