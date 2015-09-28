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الشرقية توجه 156 ألف جنيه قيمة جلود الأضاحى لعلاج مرضى "فيروس سى"

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الشرقية توجه 156 ألف جنيه قيمة جلود الأضاحى لعلاج مرضى "فيروس سى" الشرقية توجه 156 ألف جنيه قيمة جلود الأضاحى لعلاج مرضى "فيروس سى"
قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إن قيمة ما تم جمعه من جلود الأضاحى بلغ 156 ألفا و288 جنيهًا حتى أمس الأحد، مضيفًا فى تصريحات صحفية له أمس الأحد، أنه سيتم توجيه المبلغ لصالح مرضى فيروس C.

وكان المحافظ، قد أصدر القرار رقم 10430 لسنة 2015، والخاص بتشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة اللواء سكرتير عام المحافظة وتشكيل لجان فرعية برئاسة كل رئيس المركز أو المدينة أو الحى وتختص اللجان الفرعية بنطاق المحافظة، بتجميع جلود الأضاحى بالساحات التى ستقام فيها صلاة العيد ومراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وتسليم المتبرع إيصال معد لهذا الغرض، وبيع تلك الجلود على أن يعود عائدها للمحافظة، وتختص اللجنة المركزية بالمحافظة بمراقبة اللجان الفرعية فى عملية تجميع وبيع جلود الأضاحى وتوزيع عائد تلك الجلود على مرضى "فيروس سى" بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والصحة بالشرقية.

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مصر 365