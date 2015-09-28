الأحزاب تشعل الصراع على المقاعد الفردية فى دائرة العائلات بسمالوط بالمنيا

صراع ساخن جدا يشتعل فى سمالوط ومنافسة قوية بين المرشحين على حصد المقاعد الثلاثة التى يتنافس عليها 30 مرشحا، وقد بدا ذلك الصراع مبكرا جدا قبل تأجيل الانتخابات فى مرحلتها الأولى، وتبدوا المنافسة بين المرشحين على حل المشكلات العامة التى تعانى منها سمالوط، وأهم تلك المشكلات هى إنشاء كوبرى على النيل يربط بين الشرق والغرب بعد الكارثة التى تعرض لها المركز خلال الشهور الماضية، وتسببت فى وفاة أكثر من 21 شخصا بعد انقلاب سيارة بهم من أعلى معدية نيلية أثناء نقل جثمان أحد الأهالى إلى المقابر، إلى جانب مشكلة محطة سكة حديد سمالوط وكذلك الصرف الصحى.

ويبدو الصراع ساخنا بين المستقلين الذين يعتبرون الأقوى وبين الأحزاب ومن بين تلك الأحزاب المصريين الأحرار والوفد الجديد والنور وحماة الوطن.

ويأتى فى مقدمة المرشحين كلا من الدكتور على الكيال مستقل وسمير رشاد مستقل وأحمد الجعلى مستقل، وربيع نصر المصريين الأحرار وتوحيد تامر المصريين الأحرار وراجى فؤاد مستقل، ويوسف شامية الوفد الجديد وعلاء مكادى مستقل وصالح عبد العظيم حزب النور، وباهى الروبى الوفد الجديد ومنتصر السعدى حماة الوطن.

ويذكر أن دائرة مركز سمالوط كان يطلق عليها دائرة العائلات وكانت أشبه بالدورى المصرى، الذى ينحصر بين عائلة عامر وعائلة مكادى لسنوات طويلة ثم دخلت عائلة أبو شامية ثم عائلة الشريعى، غير أن المنافسة هذه المرة تخرج منها عائلة المشير عبد الحكيم عامر بعد رفض وحيد عامر الاستمرار فى المعركة الانتخابية وسحب أوراقه.