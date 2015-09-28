حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج " الأسد " يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015

>مواليد برج الحمل غير ناجحين بالمرة فى التعامل مع المال والمشروعات التى يديرونها، لكنهم أصحاب أحلام وطموحات كبيرة فى مجال العمل ويشغلهم الأفكار والابتكارات التى تعمل على الوصول إلى هدفهم.>مواليد برج الثور يعشقون الهدوء والرخاء والاسترخاء فهم غالبا أصحاب ثروة وأثرياء يعيشون عيشة هنية ، حياتهم تنحصر فى اللون الأزرق فهم يعشقونه فيفضلون الياقوت الأزرق، رجل وامرأة برج الثور يعشقون الحياة الهادئة فى المنزل ويتفنون فى إسعاد الطرف الآخر داخله.>مواليد هذا البرج يمتازون بقلة الصبر ، فهم لا يصبرون حتى يحصلون على الأشياء القيمة، ولذلك نجدهم يقعون فى المشاكل لعدم كفاءة اختياراتهم ويشعرون بالندم الشديد بعد ذلك نتيجة سرعة التصرفات واتخاذ القرارات الخاطئة بدون دراسة.. مواليد البرج لا يفضلون الكم الكبير من الأصدقاء لكنهم يختارون صديقا واحدا وفقط .>صاحب هذا البرج لديه خيال واسع ومشاعره متدفقه ، ينقل ما بداخله بأمانة لمن حوله فإذا أحب شخصا ينقل له هذا الحب فورا والعكس تماما وهذا هو أسلوبه فى الحياة، ودائما ما يتعلم من أخطائه فالخطأ لديه لا يتكرر مرتين.> صاحب برج الأسد عواطفه هى عدوه الوحيد كان رجلا أو امرأة ، فهو أو هى لا يستطيع السيطرة على الصدمات العاطفية التى تحدث له، ولهذا يطلب منه التأنى والاختيار الجيد عند الارتباط وعدم الاندفاع لأن أصحاب هذا البرج يدفعون ثمن اختياراتهم الخاطئة فى الحب بشكل كبير .>مواليد برج العذراء كثيرا ما يتصفون بالطبيعة الزئبقية التى لا يستطيع أى أحد التحكم فيها كما أن التوتر العقلى الذى يصيبهم دوما يؤرق كل من يتعامل معهم، لكن علماء الفلك أكدوا مؤخرا أن هذه الصفات ممكن أن تتلاشى فى أى وقت حسب الحالة المزاجية ويكتسب مواليد هذا البرج الشجاعة والثقة بالنفس.>مولود برج الميزان لا يتخذ قرارا بدون أن يدرس ويحلل كل جوانبه وأسبابه ونتائجه بدقة شديدة حتى أنه أحيانا يتنحى عن اتخاذ القرار لعدم وضوح نتائج أبحاثه، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين الذين يخططون لمستقبل العالم السياسى والاقتصادى لمائة عام قادمة.>شخصيات متناقضة تلك التى تنتمى لبرج العقرب فهم إما أصحاب خير أو أشرار وقد يكون هذا ناتج للطبيعة التى ينتمون إليها وهى المائية التى لا لون لها ولا طعم، لكنه إنسان ناجح يعشق التقدم فى عمله وفى حياته الأسرية، وهو مستقل وذو إرادة قوية تجعل الكثير من أصدقائه يلجأون إليه للمساعدة وحل المشاكل.>سهام مواليد برج القوس تصوب فى المكان المحدد لها ولا تخطئ فيها أبدا، يعيب على أصحاب البرج الغضب السريع وعدم التحكم فى ردود أفعاله وهذا ما يخسره كثير من المحيطين به، رجال كانوا أو نساء أصحاب البرج يتصفون بالكرم ويعطون دون حساب.>مواليد هذا البرج يعشقون الانتماء للعائلة ويفضلونها عن أى ارتباطات أخرى ولذلك دائما ما نجدهم نجومًا فى عائلاتهم، ويحملون الهدايا للأهل فى المناسبات كما أنهم يخضعون للتقاليد ويحترمون الرسميات ، وبالرغم من حب الناس له ونجاحه فإن مولود برج الجدى يشعر بالقلق الزائد على من هو مسئول عنهم وممكن أن يؤدى هذا القلق إلى المرض .>مواليد برج الدلو لهم قدرة كبيرة على التركيز وقوة الذاكرة، كثير ما يستعان بهم لتذكر أحداث معينة ، كما أنهم قادرون على المغامرة فى مسائل البحث والتنقيب عن الأسرار ولديهم حدس وفراسة تجعلهم مميزين بين أقرانهم ويحسدهم الجميع على بعد نظرهم.>مواليد برج الحوت حالمون رومانسيون لديهم حاسة سادسة فى توقع الأشياء، كما أن أحلامهم تصدق فى أغلب الأحيان ، صاحب برج الحوت متقلب جدا حتى أنه نادرا ما يذوب فى حالة واحدة، بداخله تناقضات غريبة ويستطيع أن يكيف نفسه على أى شىء.. شديد العمق والغموض كأعماق المحيط.