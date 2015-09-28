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وزير الخارجية السعودى يطالب الإيرانيين بعدم استغلال حادث منى سياسياً

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وزير الخارجية السعودى يطالب الإيرانيين بعدم استغلال حادث منى سياسياً وزير الخارجية السعودى يطالب الإيرانيين بعدم استغلال حادث منى سياسياً
طالب وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، الإيرانيين بعدم استغلال حادث تدافع الحجيج فى منى سياسياً.

جاء ذلك فى سياق رد الجبير، على أسئلة الصحفيين قُبيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكى جون كيري، حسبما ذكرت اليوم الأحد وكالة الانباء (واس).

وقال الجبير: "يُفترض بالإيرانيين أن يكونوا أكثر تعقلاً من أن يستغلوا سياسياً مأساة وقعت لأُناس يؤدون واجباً دينياً مقدساً".

وأضاف: " سنكشف الحقائق عند ورودها ، ولن نخفى شيئاً ، إذا كان هناك أخطاء ارتكبت فى الحج ، وسيتحمل المسؤولون عنها كامل المسؤولية".

وختم تصريحه قائلا " إن المملكة العربية السعودية لها تاريخ طويل ، وخصصت موارد كبيرة فى سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام ، وإنجاح آداء مناسك الحج".

كانت إيران قد انتقدت بشدة السعودية بسبب حادث التدافع فى منى يوم الخميس الماضى وراح ضحيته قضى 769 شخصاً بينهم أكثر من 155 إيرانيا وطالبت بفتح تحقيق و استدعت القائم بإعمال السفارة السعودية فى طهران ثلاث مرات على خلفية الحادث.
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