رسميا - الأهلي يضم باديمبو لخمسة مواسم

تعاقد الأهلي رسميا مع الكونغولي جورج باديمبو لمدة خمس مواسم بدءا من الصيف المقبل.

وقال هادي خشبة مدير إدارة الكرة في الأهلي لـFilGoal.com "أتممنا التعاقد مع اللاعب بعد موافقة الجهاز الفني واقتناعه بمستواه".

وخاض المهاجم البالغ من العمر 17 عاما فترة اختبار في النادي الأحمر وشارك في مباراتين وديتين.

وأضاف خشبة "اللاعب وقع العقود وسننهي كل تفاصيل التعاقد معه في الكونغو يوم الثلاثاء".

وأصبح باديمبو ثالث لاعب إفريقي في صفوف الأهلي لينضم للثنائي دومينيك دا سيلفا وأوسو كونان العائد من الإعارة.

ويدعم الأهلي هجومه بعد تأكد غياب عماد متعب عن انطلاقة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.