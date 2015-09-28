أمين عام حلف الناتو يدعو إلى التنسيق بين موسكو وواشنطن فى سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس شتولتنبرج إنه على استعداد لمناقشة الشأن السورى مع روسيا، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة التنسيق لتجنب أى " حوادث " بين القوات الروسية وقوات تقودها الولايات المتحدة فى مواجهة داعش.

وأشار شتولتنبرج فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" أمس الأحد إلى أنه من المبكر الجزم بما تخطط له روسيا فى سوريا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن موسكو زادت وجودها العسكرى هناك بما يشمل طائرات ودفاعات جوية.

وأوضح أنه من الضرورى وضع آليات لعدم التعارض فى ظل الوجود العسكرى الروسى المتزايد والمساعى التى يقوم بها تحالف لمقاتلة داعش" لتفادى وقوع أى حوادث .

ومن جانب آخر قال أمين عام حلف شمال الاطلسى إن الموقف فى شرق أوكرانيا لا يزال "هشا للغاية"،داعيا روسيا لاحترام كامل لاتفاق السلام الموقع فى مينسك بإيقاف كل أشكال الدعم للانفاصلين وسحب جميع القوات الروسية .

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