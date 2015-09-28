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ضاحي خلفان يبحث التعاون الأمني والتجاري مع القنصل الياباني

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ضاحي خلفان يبحث التعاون الأمني والتجاري مع القنصل الياباني ضاحي خلفان يبحث التعاون الأمني والتجاري مع القنصل الياباني

بحث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه مع هيساشي ميتشيجامي القنصل العام الياباني في دبي عدداً من المواضيع التي تتعلق بالجالية اليابانية بدبي، وتعزيز التعاون بين حكومة دبي واليابان في عدد من المجالات الأمنية والتجارية، وسبل تطويرها، والاستفادة من الخبرات اليابانية. وقد رافق القنصل العام الياباني هيرونوري كيتازاكي، الملحقُ الشرطي في القنصلية اليابانية.

من جانبه أشاد القنصل العام الياباني، بحكومة وشرطة دبي ، على ما توفِّره من جوانب أمنية كان لها دور كبير في تنمية بيئة الأعمال الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدولتين .

كما أهدى معاليه، القنصل الياباني، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة، وتلقى معاليه هدية تذكارية من الضيف. وحضر اللقاء، العميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

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