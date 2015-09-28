نسب حضور مرتفعة في المدارس الحكومية والخاصة بعد العيد

سجلت المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم أمس، نسب حضور مرتفعة للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة، عقب قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما استبقت بعض الإدارات المدرسية إجازة العيد بتذكير أولياء الأمور بمواعيد الدوام عقب إجازة العيد، مشددة على ضرورة التزام الجميع بها.

وأكدت ادارة منطقة دبي التعليمية أن المدارس الحكومية بأنواعها سجلت نسبة حضور بلغت 85 %، فيما بلغت 100 % في المدارس الخاصة.

في وقت يتقدم طلبة الصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر اليوم للاختبار القصير الأول للفصل الدراسي الأول، ويتضمن الاختبار المسارين العام والمتقدم لصفي العاشر والحادي عشر، أما الاختبار القصير الثاني فيبدأ في الأول من نوفمبر المقبل، ويشمل الطلبة في الصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر، ويتضمن المسارين العام والمتقدم لصفي العاشر والحادي عشر، في حين يتقدم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر، متضمناً المسارين المتقدم والعام لصفي العاشر والحادي عشر في السادس من ديسمبر المقبل وفق الجدول الموحد مركزياً.

والتزمت المدارس بتوفير أجواء مريحه للطلبة، ولم تشهد الهيئات والتدريسية والإدارية والفنية أي نقص في معظم المدارس، في حين تابعت الوزارة انتظام الطلبة في جميع المدارس الحكومية والنموذجية من خلال زيارات ميدانية تنفذها فرق للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانتظام الطلبة، واحتياجات المدارس والوقوف على نواقص المدارس.

استقرار

وأكد عدد من مديري المدارس الحكومية اكتمال الهيئة والتدريسية والإدارية، وشهدت مدارس دبي استقراراً في دوام حوالي 44 ألفاً و724 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة التي تدرس مناهج وزارة التربية والتعليم.

وقال موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد الخاصة، استكملت مدرسة العالم الجديد الخاصة استعداداتها لامتحانات التقويم الأول للعام الدراسي 2015/2016 من خلال تحضير كافة أوراق الاختبار، كما عمل الكادر التعليمي على تهيئة الطلاب وحثهم على المذاكرة من منطلق تثبيت المادة العلمية للانتقال إلى المراحل التالية من العام الدراسي.

وأضاف أن الهيئة التدريسية في المدرسة تقوم وبالتعاون مع الكادر الإداري والفني بعملية التعزيز المستمر لدى الطالب لاكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة والعلم عبر تثبيت ثقة الطالب بنفسه وتنافسه الشريف ومحبته للعلم للوصول إلى أعلى المراتب.

وقالت سو جونستون مديرة مدرسة السلام الخاصة إن الحصص الدراسية بدأت بشكل فعلي منتظم، وبلغت نسبة الحضور 100 %، موضحة أهمية ضرورة الانتظام بالدوام المدرسي والتركيز على الانتباه وشرح الدروس والتفاعل مع المعلمين ورفع مستوى التحصيل العلمي، مشيرة إلى أن ادارة المدرسة تحرص دائما على التواصل بشكل دائم مع اولياء الأمور وخلق بيئة تشاركية عناصرها البيت والطالب والمدرسة من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية في العملية التعليمية.

عجلة الدوران

وفي أبوظبي عادت عجلة الدراسة للدوران في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بعد توقف دام بضعة أيام بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث انتظم الطلبة في صفوفهم الدراسية وفاقت نسبة الحضور 95 %، بحسب ما أكدته إدارات مدرسية.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد أرسل تعميمات لجميع المدارس الخاصة والحكومية قبل بدء عطلة عيد الأضحى بمواعيد الدوام عقب الإجازة، وأكد على ضرورة التزام الجميع بها، وطالبهم برفع تقارير بنسب الغياب والحضور لديهم لمتابعة حالات الدوام بالمدارس بشكل عام.

وقال عبيد مفتاح مدير مدرسة الصقور الحكومية بأبوظبي إن هناك انتظاماً تاماً من كافة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالدوام مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كما التزم الطلبة بصورة ملحوظة بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية والانتظام في صفوفهم، مشيراً إلى أن نسبة حضور الطلبة تفوق 95 %.

وأوضح ان الإدارات المدرسية حرصت على التواصل مع أولياء أمور الطلبة بالرسائل النصية القصيرة الأسبوع الماضي لتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، والتأكيد لهم على ضرورة التزام الطلبة بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية مع انتهاء الإجازة.

وقال عدنان عباس مدير مدرسة النهضة الخاصة إن معدلات انتظام الطلبة في المدرسة مرتفعة للغاية، ونسب الغياب بسيطة، مشيراً إلى أنه مع بداية الدوام عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك تواصل المدارس خططها الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة وتواصلاً دائماً بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور، حيث تم التأكيد لهم قبل اجازة عيد الأضحى المبارك، على ضرورة الانتظام بالدوام المدرسي ضماناً لسير العملية التعليمية ووفق الخطة المرسومة للعام الدراسي الحالي.

التزام كامل

وفي رأس الخيمة أكدت المنطقة التعليمية أن نسبة الالتزام بالدوام في اول يوم بعد اجازة عيد الأضحى المبارك كانت كاملة تقريبا، فيما عدا بعض الحالات القليلة التي ترد بصورة اعتيادية على الميدان في يوم دراسي من ايام السنة.

وأشارت سمية حارب السويدي انها تواصلت مع المدارس في بداية اليوم الدراسي للاطمئنان على سير العملية، وأكدت كل الإدارات ان اليوم الدراسي قد بدأ بصورة اعتيادية، وبدأ الطلبة دراستهم ومراجعاتهم قبل بدء الاختبارات القصيرة في المنهج الذي تم الانتهاء منه، مبينة ان توقيت الاختبارات القصيرة امر ساهم بالتأكيد في دفع عجلة الالتزام من قبل اولياء الأمور والطلبة في الدوام بعد الإجازة.

وذكرت سمية حارب السويدي انهم يقومون حاليا بالتحضير للمناسبات والمسابقات والمشاريع التعليمية التي تطلبها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف خلق بيئة تعليمية نشطة للطلبة تغذي الموهبة وتنمي روح المنافسة والابتكار في الميدان التربوي.

خطة عمل

يطبق مجلس أبوظبي للتعليم منذ عام 2012 خطة للحد من غياب الطلبة عن المدارس وتعزيز الالتزام بمواعيد حضورهم وانصرافهم المحددة، حيث إنه وفقاً للخطة تلزم المدارس بوضع آلية محددة لحصر الطلبة في الصفوف في الموعد من دون تأخير، فيما يكون الطلبة المتغيبون مسؤولين عن إنجاز الواجبات والمهام التي يكلف زملاؤهم بأدائها أثناء غيابهم، مع ضرورة التزام المدارس بالاحتفاظ بسجلات تحتوي على بيانات دقيقة عن الحضور اليومي لكل طالب، وترفع تقريراً للمكاتب التعليمية التابعة للمجلس في نهاية كل فصل دراسي.