«صحة دبي» تطالب الجمهور بمقترحات لتطوير استراتيجيتها

تفاعل جمهور المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسات المجتمع وأفراده، مع الدعوة التي أطلقتها الهيئة للمشاركة المجتمعية في صياغة استراتيجية تطوير القطاع الصحي في دبي، فيما دعت الهيئة أفراد المجتمع كافة إلى مواصلة طرح آرائهم واقتراحاتهم وأفكارهم المبتكرة، من خلال صفحاتها المتخصصة على شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتطلع إلى استراتيجية طموحة يشارك في إعدادها الجميع، وخاصة المستهدفين من خدماتها الطبية.

وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن دعوة أفراد المجتمع للمشاركة في التأسيس لمرحلة التطوير الجديدة، تعد الخطوة الثالثة، بعد المختبر الافتراضي الذي نظمته الهيئة لمشاركة أكثر من 11 ألفاً من موظفيها في إعداد الاستراتيجية، وما تبع ذلك من مشاورات وتفاعل أكثر من 90 مسؤولاً وخبيراً ومتخصصاً في المختبر التفاعلي الأول الذي عقدته الهيئة الأسبوع الماضي، لرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي ومحاوره ومسارات التطوير التي ستشهدها منشآت دبي الطبية والبحثية، ومنظومتها الصحية بشكل عام.

تحديث

وذكر معاليه أن الهيئة تعد مشاركة جمهور المتعاملين معها، في إعداد استراتيجيتها، من أهم أسس التحديث والتطوير، كونهم المستهدف الأول من توجهاتها، موضحاً أنه تم تصميم نظام تقني بالغ الدقة لرصد الأفكار والآراء الموضوعية والاقتراحات، بداية من يوم 16 من سبتمبر الجاري وحتى يوم 8 من أكتوبر المقبل، وهي الفترة المعتمدة للمشاركة المجتمعية، مؤكداً حرص الهيئة على الاستفادة من جميع الآراء الموضوعية والبناءة التي يطرحها أفراد المجتمع من أجل التطوير المنشود.

في الوقت نفسه أعربت الهيئة عن تقديرها البالغ لمشاركات الجمهور، مؤكدة أن المواطنين والمقيمين تفاعلوا بشكل لافت مع المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها عملية بناء وإعداد استراتيجية التطوير، وأنهم طرحوا العديد من الأفكار والآراء البناءة، في وقت أبدوا ارتياحهم العام من إتاحة الفرصة أمامهم للإسهام في أعمال التطوير، والطفرة النوعية المطلوب إحداثها في القطاع الصحي بدبي.