التحاق دفعة الخدمة الوطنية الخامسة يناير المقبل

علمت «البيان» أن الدفعة الخامسة للخدمة الوطنية ستلتحق بالخدمة في شهر يناير 2016 بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل وإجراءات الكشف الطبي وفقا للإجراءات المتبعة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقال مصدر من هيئة الخدمة الوطنية ل« البيان» إن المنتسبين للدفعة الخامسة هم من فئة الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومة والقطاع الخاص والذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقا للشروط والإجراءات المحددة في القانون.

وأضافت إن التحاق الدفعة الجديدة يأتي في إطار النظم والإجراءات الجديدة التي تطبقها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والتي حددت قبول والتحاق دفعتين فقط في العام اعتبار من العام المقبل 2016 حيث سيتم تخصيص دفعة في شهر يناير للموظفين ودفعة « أغسطس – سبتمبر » للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات.

تحديد الموقف من التجنيد

ومن جانب آخر دعت الهيئة كافة خريجي الثانوية العامة لهذا العام الذين لم يتم قبولهم في كليات الشرطة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز تجنيد لتحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية وبالسرعة الممكنة تجنباً للمساءلة القانونية.

وقالت الهيئة إن هناك أعداداً من الشباب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام لم يتقدموا للتسجيل بالخدمة الوطنية وتقدموا إلى كليات الشرطة والكليات العسكرية والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وهؤلاء في حال قبولهم بهذه الكليات والمؤسسات تسقط عنهم الخدمة الوطنية والاحتياطية لأنهم اصبحوا عسكريين وليسوا مدنيين وليسوا مطالبين بأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأضافت إن هناك أعداداً من المتقدمين لتلك الكليات لم يتم قبولهم بها وبالتالي فإنهم في حكم المدنيين واصبح لزاما عليهم المبادرة والإسراع إلى التقدم إلى مراكز تسجيل الخدمة الوطنية بالدولة لتحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية من عدمه من خلال التسجيل بهذه المراكز واستكمال إجراءات الالتحاق بالخدمة الوطنية مشيرة إلى أن من لم يبادر بالتسجيل من هؤلاء الخريجين سيصبح في حكم المخالفين لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.

عقوبات

وأوضحت أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تضمن عقوبات، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش، أو بإحداثه في نفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية، أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة، وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

الدفعة الرابعة

وكانت الدفعة الرابعة للخدمة الوطنية والاحتياطية قد التحقت بالخدمة وبمراكز التدريب في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي وأنهت فترة التدريب الأساسي التي تبلغ مدتها ثلاثة أسابيع في العشرين من شهر سبتمبر الجاري . وتفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من العسكريين والمدنيين الذكور ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة عشرة عاماً ولم تتجاوز الثلاثين من عمرها اختياريا شريطة موافقة ولي أمرها، وتأتي الموافقة على كل ما ذكر من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

مراكز التسجيل

أوضحت هيئة الخدمة الوطنية أن التسجيل يتم عبر 4 مراكز وهي تضم شعبة تجنيد معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومركز تجنيد العين- معسكر العين ومعسكر الرحمانية في الشارقة، ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية مشيرة إلى انه يجب على المتقدمين اصطحاب الأوراق الثبوتية المتضمنة أصل جواز السفر ونسخة عنه، أصل خلاصة القيد ونسخة عنها وأصل بطاقة الهوية وصورة عنها، وأصل شهادة المؤهل الدراسي ونسخة عنها.