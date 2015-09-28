815 ألف معاملة أنجزتها «إقامة دبي» في إجازة العيد

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عدد المعاملات المنجزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغت 814.981 معاملة وأن حركة المسافرين «قادمون ومغادرون» عبر منافذ الإمارة الجوية والبحرية والبرية خلال فترة العيد بلغت 671.611 خلال الفترة نفسها.

وفي السياق نفسه تقدم اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالثناء والشكر لكل موظفي إقامة دبي على ما بذلوه من جهد خلال إجازة فترة عيد الأضحى المبارك، وأشاد بجهودهم المبذولة وتواجدهم على رأس عملهم خلال الإجازة وعلى ما بذلوه من جهد لتسهيل كل معاملات المسافرين والمتعاملين.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حرص الإدارة الدائم على العمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والعمل الدائم للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تطوير الأداء المستمر والذي من شأنه تسهيل المعاملات للمقيمين والمواطنين وللزوار والسياح القادمين والمغادرين من وإلى دبي على مدار السنة وأيضاً خلال فترات الأعياد والمناسبات، حيث يرتفع دائماً عدد زوار الإمارة في هذه الفترات من العام.

ورصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دخول 341.400 ألف مسافر إلى إمارة دبي، من مختلف منافذ إمارة دبي البرية والبحرية والجوية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك وذلك في الفترة من تاريخ 22 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر، بينما بلغ المعاملات في أذونات الدخول 123.974 ألف معاملة، وبلغ عدد تصاريح الإقامة 17.307 وبلغ عدد حركة السفن في الفترة نفسها 758 منهم 357 قادمون و401 مغادرون.

على قدم وساق

وأشاد اللواء المري بأداء وكفاءة موظفي «إقامة دبي» التابعين لقطاع شؤون المنافذ، حيث تواجد الموظفون على رأس عملهم في المطار والموانئ البحرية والبرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وقاموا بالعمل بشكل متميز لتسهيل جميع الخدمات على المسافرين من مغادرين وقادمين، مؤكداً أن إقامة دبي تسعى إلى تقديم كل التسهيلات لمستخدمي منافذها الحدودية كافة وللزوار والقادمين والمغادرين على مدار العام، ولديها جاهزية تامة للتعامل مع أي عدد كان من المسافرين وفي أي وقت كان سواء في الأيام العادية أو أيام الإجازات. وشكر اللواء المري موظفي المراكز الخارجية ومركز الخدمة في المطار الذين كانوا على رأس عملهم خلال إجازة العيد وموظفي إقامة دبي في مطار دبي ومطار آل مكتوم وميناء راشد ومعبر حتا الحدودي أيضاً.

أهبة الاستعداد

وأضاف اللواء المري، إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال أفواج حجاج الدولة الذين بدأت رحلة عودتهم إلى مطار دبي منذ منتصف الجمعة، مضيفاً إنه من المتوقع أن يصل مئات الحجاج إلى المطار وأن إقامة دبي تعمل دائماً على تسهيل الإجراءات وجعل عبور الزوار عبر جميع منافذ الإمارة كافة تجربة ممتعة وسعيدة وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء إجراءات السفر وذلك من خلال التعاون مع كل الشركاء الحكوميين المعنيين بالمطار وبكل المنافذ البحرية والبرية.

وأشار اللواء المري إلى أن الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص أصبحت وجهة سياحية مناسبة للعائلات والأفراد من مختلف أنحاء العالم وذلك بسبب ما توفره من أمن وأمان إلى جانب الخدمات الراقية والأنشطة والفعاليات المتنوعة.