كهرباء دبي تفتح مكتباتها أمام الطلبة تعزيزاً لمهارة القراءة

تماشياً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «تحدي القراءة العربي»، الذي يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بقراءة خمسين مليون كتاب خلال الفترة ما بين سبتمبر 2015 ومارس 2016، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح مكتباتها الخاصة أمام جميع الطلبة تشجيعا للأجيال القادمة والمساهمة في تعزيز وغرس مهارة القراءة في نفوس أبناء وبنات الوطن.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: انسجاماً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «تحدي القراءة العربي»، وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 التي تركز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، وضعت الهيئة استراتيجيتها ومنهجيتها بهدف أن تكون مؤسسة تعليمية مستدامة تعمل على نشر ثقافة القراءة وحب المطالعة بين جميع فئات المجتمع.

إتقان العربية

وأضاف: نتطلع إلى جعل طلبة الدولة من أفضل طلبة العالم المزودين بسلاح المعرفة ومهارات القراءة، وأن تكون جميع مدارسنا متميزة بقيادات ومعلمين يعملون على تربية الجيل الجديد وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وأن يكون طلبتنا متقنين للغة العربية.

ولتعزيز هذا التوجه، ستعمل إدارة المعرفة في الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على توفير كافة التسهيلات لترسيخ بيئة معرفية داعمة للتوجهات الحكومية، حيث ستقوم دور المعرفة (المكتبات) الخاصة بالهيئة باستقبال الطلبة، والتي تضم عددا قيما من المصادر المعرفية الرقمية والورقية، وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية لتعليم أسس القراءة، وتوفير المصادر المعرفية للقراءة في المجالات البحثية العلمية المختلفة ومنها الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين مهارات القراءة لدى الطلبة من خلال حملات ستحتضن فعاليات وأنشطة مختلفة، وصولاً لإبراز جيل جديد متفوق فى مجال المطالعة والقراءة وشغف المعرفة.

مكتبات مبتكرة

ومن جهته، أوضح الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف – النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: بدأت إدارة المعرفة في هيئة كهرباء ومياه دبي عملها منذ عام 2010، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث وضعت الهيئة سياسة متكاملة لإدارة المعرفة واستراتيجيتها ومنهجيتها لتحديد أولويات الاستثمار وتشجيع القدرات المعرفية الإبداعية لرأس المال الفكري تعزيزاً لحصر وإدارة وتبادل المعرفة داخل المؤسسة والوحدات التنظيمية وجميع المعنيين من خلال بناء مكتبات مبتكرة لتكون المرجع الرئيسي لمعرفة الفرد وداراً للمعارف بشتى أنواعها.

وتؤكد إدارة المعرفة في الهيئة على التزامها بإنجاح هذه المبادرة لجعل المعارف والقراءة إحدى ثقافات الشعب العربي ومبادئه. وستفتح إدارة المعرفة باب التطوع لاستقبال محبي القراءة للمشاركة في هذا المشروع، وإطلاق حملة التبرع بالكتب المستعملة أو الجديدة وإعادة توزيعها لمحبي القراءة أو للمجتمعات التي بحاجة لها.

دور المعرفة

حظيت دور المعرفة في الهيئة بإعجاب عدد كبير من المؤسسات التعليمية والعلمية من داخل وخارج الدولة منذ افتتاحها عام 2013 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (فرع القوز)، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة (فرع ورسان). فقد تم استقبال ما يقارب 30 زيارة مختلفة للاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة الأصول المعرفية المؤسسية.