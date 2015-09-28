حمدان بن زايد يشيد بنجاح »الصيد والفروسية«

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بنجاح الدورة السابقة من المعرض الدولي للصيد والفروسية، والتي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري، وشارك فيها أكثر من 650 شركة من 40 دولة، ووجه سموه ببذل الجهود لتحقيق مزيد من التطور في المعرض الذي يعتبر الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل امس رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض، بحضور فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وماجد علي المنصوري رئيس العليا المنظمة للمعرض وعبدالله بطي القبيسي مدير المعرض.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمعرض واهتمامها بتنوع العروض واستحداث فعاليات تعرف الأجيال الجديدة بعمق تراثنا الأصيل.

كما استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعد ذلك خريجي الدفعة الـ 60 من معهد التدريب والدراسات القضائية من المحامين المتدربين.

وأكد سموه أن مهنة المحاماة تعد جزءاً مهماً من المنظومة القضائية في الدولة التي ساهمت عبر رسالتها السامية في تحقيق العدالة والتأكيد على سيادة القانون ونشر الوعي بالقوانين بين مختلف أطياف المجتمع، مثمناً سموه اهتمام القيادة الرشيدة بتسخير الإمكانات لتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمس مصالح وحقوق أفراد المجتمع.

برامج تدريب

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من الخريجين على برنامج تدريب المحامين الذي يقدمه المعهد والمتطلبات اللازمة لإعداد المحامي والذي يستمر سنة كاملة، مشيداً سموه بالمعهد وما يقدمه من برامج وفق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني في الدولة على يد أعضاء هيئة التدريب من نخبة من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمحامين والمختصين.

دعم كبير

وتوجهت علياء العامري إحدى الخريجات بالإنابة عن الدفعة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الاستقبال وتوجيهاته السديدة ودعمه المعنوي لأبنائه الخريجين، مشيرة إلى أن ما يميز هذه الدفعة التي تضم 31 محامياً أنها تجمع أبناء الدولة الذين يحملون تخصصات مختلفة إلى جانب تخصص القانون فمنهم الضابط والمهندس والطيار وقد أخذوا على عاتقهم حمل رسالة الحق والدفاع عن مصالح أفراد المجتمع.

إنجازات دولية

واستقبل سموه بعد ذلك أيضاً فريق منطاد الإمارات برئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري واطلع على الإنجازات الدولية التي حققها منطاد الإمارات خلال مسيرته الدولية ومشاركاته العالمية بمنطاد «خليفة القائد» ومنطاد «فارس العرب» ومنطاد «العهد».

وأكد سموه ثقته الكبيرة في أبناء الوطن من خلال مشاركتهم في المحافل الدولية والإقليمية مثنياً على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به منطاد الإمارات خلال مشاركاته الخارجية والمحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتي يتجلى فيها الإبداع والإخلاص وروح العمل الجماعي الذي تنشده القيادة الرشيدة.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى رعاية القيادة الرشيدة لبرامج ومشاريع الشباب والرياضة والارتقاء بها بدولة الإمارات، وهنأ سموه شباب الفريق على انجازه الدولي الكبير الذي حققه من خلال اختياره لتمثيله لأكبر مؤسسة بالعالم والذي تجسد بالثقة الكبير التي منحتها له الأمم المتحدة من خلال اطلاق منطاد أطفال العالم بقيادة واشراف الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات والذي يعبر على المهنية الكبيرة التي يمتاز بها أبناء الإمارات في شتى المجالات.

منطاد شهيد الوطن

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد على خطة "منطاد الإمارات" خلال الفترة المقبلة من خلال شرح واف قدمه رئيس الفريق عن تشكيله والعمل الفني لمنطاد الأمم المتحدة، والذي سيعلن عنه خلال مؤتمر دولي تحتضنه العاصمة أبوظبي قريباً، إضافة إلى البرنامج الفني لإطلاق الفريق لمنطاد «شهيد الوطن»، ضمن سعيه لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين قدموا حياتهم من أجل عزة الوطن ورسموا بدمائهم الطاهرة أكبر لوحات التضحية والفداء.