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سعود بن صقر يزور أحد مصابي القوات المسلحة في مستشفى خليفة

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سعود بن صقر يزور أحد مصابي القوات المسلحة في مستشفى خليفة سعود بن صقر يزور أحد مصابي القوات المسلحة في مستشفى خليفة

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، أحد المصابين من قواتنا المسلحة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» ودعم الشرعية في اليمن.

واطمأن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على الحالة الصحية للمصاب من القوات المسلحة البواسل، وعلى سير العلاج من الفريق الطبي المعالج، متمنياً أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل وأن ينعم الله عليه بالصحة والسلامة.

وأشار سموه إلى أن ما أظهره أبطال القوات المسلحة في ميادين الشرف والبطولة وجهودهم التي بذلوها خلال مهمتهم في الدفاع عن الحق والواجب ونصرة إخوانهم في اليمن، تؤكد إيمانهم بالله وحبهم لهذا الوطن وعزمهم وتصميمهم على المضي لرفع راية النصر عالياً.

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