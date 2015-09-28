بالصور: نجم الراب Fetty Wap ينجو من حادث سير

تعرض مغني الراب الأمريكي Fetty Wap لحادث سير مروع على دراجته النارية، كاد أن يودي بحياته.

وذكرت صحيفة TMZ أن Wap البالغ من العمر 25 عاماً كان يسير بدراجته على طريق بلدة Paterson في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حين إصطدم بدراجة أخرى كانت تمشي مقابله بسرعة جنونية.

وذكر شهود عيان للصحيفة عينها أن Fetty كان يحاول السير على عجلة واحدة، وتفاجأ بالدراجة المقابلة له، ولم يستطع التوقف لتفاديها.

وبعد الحادث، نقل Fetty Wap إلى إحدى المستشفيات المجاورة ، وخضع للفحوصات اللازمة، وهو الآن بصحة جيدة.