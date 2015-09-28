"باب الحارة" يفتح للمرة الثامنة

بعد الخلاف الحاصل بين شركة "قبنض للإنتاج والتوزيع الفني" وشركة "ميسلون" ووصول ملف مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" بإدارة المخرج بسام الملا والمشرف العام عليه بأجزائه السبعة الماضية إلى المحاكم، شارف الخلاف على نهايته بعد أن حكمت المحكمة لصالح شركة "قبنض" التي ربحت حقوق إنتاج العمل وأعلنت عن البدء التجهيز للجزء الثامن من العمل، ووعدت الشركة بإنتاج عمل سينافس الأجزاء السابقة.

ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لشركة "قبنض"التي غلبت صفة التجارية على معظم أعمالها أن تكن هي الوصية على عمل حقق جماهرية كبيرة في الوطن العربي والعالم ؟؟

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