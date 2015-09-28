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بالصور: كلوني وعلم الدين يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى

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الإثنين 28-09-2015 01:03

إحتفل النجم العالمي George Clooney وزوجته اللبنانية أمل علم الدين مساء يوم الجمعة بذكرى زواجهما الأولى.

وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن Clooney وعلم الدين توجها إلى مطعم Asanebo الفخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتناولا عشاءً رومنسياً في هذه المناسبة الخاصة.

وحسب الصور التي إلتقطتها عدسات الباباراتزي ونشرتها العديد من الصحف الأجنبية، فقد بدت السعادة واضحة على الطرفين من خلال النظرات الدافئة والقبلات الرومنسية التي تبادلاها طوال السهرة.

وبالرغم من أن هذه المناسبة خاصة جداً ومميزة، فقد حافظت أمل على البساطة التي إعتادت أن تطل بها على الجمهور، وارتدت فستاناً باللونين الأبيض والاسود، كما لم يظهر Clooney ببدلة رسمية، بل إرتدى جينزاً وقميصاً أسود.

يشار إلى أن Clooney و أمل علم الدين تزوجا في سبتمبر من العام الماضي وأقاما حفل زفافهما في مدينة Venice الإيطالية، والآن بعد مرور السنة الأولى على إرتباطهما، يخطط الثنائي لتأسيس عائلة وإنجاب أطفال.

 

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