نابولي ينفي تصريحات إيجوايين عن ' أنانية رونالدو '

نفى نادي نابولي في بيان رسمي التصريحات المنسوبة إلى مهاجمه جونزالو إيجوايين، والتي هاجم فيها زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

صحيفة "دون بالون" الإسبانية نشرت اليوم الأحد حوارا منسوبا إلى إيجوايين يصف فيه رونالدو بـ"الأناني"، والذي لا يُقارن بليونيل ميسي.

في الحوار المزعوم يقول إيجوايين: "رونالدو أناني، لا يعتبرك صديقه إذا لم تقل عنه الأفضل. بالرغم من أنه لا يقارن بميسي، فأنا رحلت من ريال مدريد بسببه، فهو يغضب إذا لم تمرر له الكرة".

إيجوايين رحل من ريال مدريد إلى نابولي في 2013، بعد تحقيق رقم كان قياسيا وقتها بمشاركة رونالدو وكريم بنزيمة في موسم 2011-2012 بتسجيل 118 هدفا كأقوى خط هجوم في تاريخ الكرة الإسبانية.

وكسر ثلاثي برشلونة ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سواريز هذا الرقم الموسم الماضي.

ولكن نابولي خرج ببيان رسمي، ينفي فيه إساءة إيجوايين لرونالدو.

وجاء البيان على النحو التالي:

"بالنسبة إلى التصريحات المنسوبة إلى إيجوايين في مجلة (دون بالون)، فنابولي وإيجوايين ينفيان إجراء أي حوار مع الصحيفة".

بعد البيان، قامت المجلة بحذف الحوار المزعوم من على موقعها الرسمي.