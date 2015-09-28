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بالفيديو - فيورنتينا يذل إنتر ميلان ويخطف منه الصدارة

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بالفيديو - فيورنتينا يذل إنتر ميلان ويخطف منه الصدارة بالفيديو - فيورنتينا يذل إنتر ميلان ويخطف منه الصدارة

حقق فيورنتينا فوزا كبيرا اليوم الأحد على مضيفه إنتر ميلان 4-1 في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، ليخطف منه الصدارة.

إنتر دخل المباراة محققا العلامة الكاملة بخمسة انتصارات.

ولكن فيورنتينا حقق فوزا جعله ينهي الجولة متصدرا لأول مرة منذ فبراير 1999.

تألق في المباراة المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (18 و23 و76)، في حين افتتح الرباعية السلوفيني جوسيب إيليشيش (ق4) من ركلة جزاء.

شهد اللقاء طرد لاعب إنتر، البرازيلي ميراندا (ق32)، بعدما عرقل أحد لاعبي الضيوف ليمنعه من الانفراد بالحارس سمير هندانوفيتش.

ورغم الطرد إلا أن إنتر نجح في تسجيل هدف شرفي باللقاء عبر ماورو إيكاردي (ق60).

وبهذا يتوقف قطار إنتر الذي كان قد فاز بمبارياته الخمس السابقة، عند 15 نقطة، بفارق الأهداف خلف الفيولا صاحب المركز الأول.

ويبتعد الفريقان الآن بنقطتين عن تورينو صاحب الترتيب الثالث، وبثلاث نقاط عن ساسولو ولاتسيو.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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