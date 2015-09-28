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10 نصائح صحية للشهر التاسع

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10 نصائح صحية للشهر التاسع 10 نصائح صحية للشهر التاسع

الأحد 27-09-2015 02:00

 

ها قد وصلت إلى الشهر الأخير من حملك، وتثاقل جسدك وغمرك الفضول لرؤية جنينك بين يديك بعدما تعبت من فترة حملك الطويلة، لكن عليك أن لا تهملي طبيعة المرحلة التي وصلت لها ولا تفقدي اهتمامك بالغذاء، فهناك مرحلة مهمة قادمة بانتظارك تتطلب من جسمك أن يكون مستعداً غذائياً للولادة والرضاعة.

نقدم لك في ما يلي بعض النصائح الهامة للحامل في شهرها التاسع من الدكتورة منال محمد إسماعيل أخصائية التغذية العلاجية وعضوة الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية:
بداية تقول الدكتورة منال: "تعتبر فترة ما قبل الولادة من الفترات الهامة في حياة الأم والجنين، ولها تأثير كبير على صحة الجنين ووزنه، لذا ينبغي أن تكون وجبة المرأة الحامل في الشهر التاسع كاملة ومتوازنة حتى تضمن لها وللجنين كل المواد الغذائية اللازمةلاكتمال نموه قبل الولادة"، وتنصح بما يلي:
1. الاهتمام بالحالة النفسية والابتعاد عن الانفعالات والتوتر والقلق وسماع قصص الولادة المرعبة بمشاكلها، ومحاولة الاسترخاء الدائم وتنمية المشاعر الإيجابية ومحادثة الجنين بعبارات حب إيجابية.
2. تناول كمية كافية من الخضروات الطازجة، فهي غنية بالفيتامينات ومسهلة للهضم كالخيار والسبانخ والملوخية والطماطم.
3. تناول ما يوازي 4 أكواب من الحليب أو اللبن الزبادي يومياً.
4. تجنب الإكثار من تناول الشاي والقهوة والفلفل والبصل والبهارات في الأطعمة، فهي مهيجة للجهاز الهضمي ومؤثرة على الأعصاب ومضرة بالحمل.
5. تجنب تناول الأدوية المهدئة بدون استشارة طبيبة، فهي قد تضر بالجنين، كما أنها قد تؤدي أحياناً إلى تشوهات خلقية.
6. تجنب السهر الذي قد يسبب الإرهاق، وينصح بالنوم لمدة 9 ساعات يومياً طيلة فترة الحمل.
7. تجنب الأشغال الشاقة وحمل الأشياء الثقيلة أو القيام بحركات عنيفة، فقد يؤدي ذلك إلى خلل غير متوقع.
8. تجنب ارتداء الملابس الضيقة والأحزمة الضاغطة والكعب العالي، فهي تسبب التعب وضيق التنفس، مما قد يؤثر بشكل سلبي عليك.
9. تجنب الأغذية المحتوية على دهون مشبعة والوجبات السريعة بشكل عام.
10. ممارسة المشي يومياً، فهي تحسن الدورة الدموية، وتغذي الجنين، وتسهل عملية الولادة.

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سيدتي

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