حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 28 سبتمبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



برج الحمل

مهنياً: قد تهبّ عاصفة في مجال عملك مع بعض الزملاء أو الإدارة، فيصعب عليك اتخاذ موقف من هذا النزاع

عاطفياً: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك بالشريك، فتلتبس عليك بعض الأمور وتمر بنوع من الضياع وعدم الاستقرار

صحياً: ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر أنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس لمصلحتك

برج الحمل

مهنياً: لا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير أمورك المهنية على أحسن ما يرام

عاطفياً: يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانسي بعيداً عن أجواء الضجة وهموم العمل

صحيا: المحافظة على الصحة السليمة مهمة جداً، والقرار بين يديك من خلال نمط حياتك

برج الثور

مهنياً: استفد من الانفراج الكبير لتوضيح أفكارك وتعزيز ثقة الآخرين بك

عاطفياً: تعيش مع الحبيب حياة جميلة وتحفّزكما على تبادل الآراء والأحاديث الشائقة

صحياً: حاول استعادة معنوياتك وعد إلى حياتك اليومية المعتادة لتتغلب على اليأس

برج الثور

- مهنياً: تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير تثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له

عاطفياً: تواصل الشريك معك مهم لكما، لكنّ التساهل أحياناً يعقّد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تشعرك بالراحة وتنعكس على وضعك الصحي

برج الجوزاء

مهنياً: تعرف هذا اليوم كيف تستفيد من الفرص المتاحة أمامك ولكن لا تكن عنيداً ومكابراً أمام أرباب العمل، بل كن ليناً إلى أقصى الحدود

عاطفياً: حياتك العاطفية فارغة ما يزيد من توترك وانزعاجك من وضعك

صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة وصحة حديدية ومحب للطعام الشهي وصاحب إرادة قوية

برج الجوزاء

مهنياً: قد يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك

عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مفعمة سعادة كبيرة جداً

صحياً: تحاش جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك

برج السرطان

مهنياً: حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع

عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور حساسة، التفرّد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذراً تجاه وضعك الصحي

برج السرطان

مهنياً: الخسوف الحاصل في الحمل يطالك مباشرة، ويتحدث عن طارئ فيف عملك أو في المؤسسىة التي تعمل فيها، فحضّر نفسك جيداً

عاطفياً: تلتقي شخصاً يثير إعجابك ولكنك تتردد في التحدث إليه بأمور تقربك منهصحياً: تزيل عنك غبار التعب والملل الذي سيطر عليك أخيراً وتمتلئ نشاطاً

برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في الحمل مع الخسوف قد يجعلك تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه

عاطفياً: تخلق جوّاً رومنسياً مع الحبيب وتمضي معه أوقاتاً ممتعة تنسيك كل همومك

صحياً: حاول تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحياً

برج العذراء

مهنياً: قد تعيش يوماً مثقلاً بالمتاعب العابرة، وتحتاج الى من يقف بجانبك ويخفف عنك الهموم ويسديك النصائح والإرشادات المفيدة

عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه

صحياً: كل ما يواجهك من سلبيات في وضعك المهني والعاطفي يمكن أن يرتد سلباً على صحتك، فكن حذراً

برج العذراء

مهنياً: يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه

عاطفياً: خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك إلى عدم التنازل عما في يجول في فكرك ويشعر به قلبك

صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيّد، حاول أن تحافظ على وتيرة هدوئك واستقرارك

برج الميزان

مهنياً: الخسوف في الحمل يعرض علاقة شخصية لك أو مهنية للمساءلة ولبعض الشروط الجديدة، وقد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير

عاطفياً: اذا كنت لا تحتمل الارتباط، يستحسن ان لا تطلق الوعود لأنك لن تكون قادراً على الوفاء بها

صحياً: لا تقلق من التشنجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل



ابراج مكتوب



برج الحمل

ستهتم بعلاقتك مع الحبيب هذ الفترة. ستسرع في البحث عن حلول لمشاكلكما لأنك تريد الوصول إلى تسوية اليوم قبل الغد. ضع أولوياتك واكتبها في ورقة وتأكد من أن قيامك بما يطلب منك سيكون أفضل مما تتخيل. ستشعر بأن منزلك بحاجة إلى اهتمامك لأنك لسوء الحظ تهمله هذه الفترة.

برج الثور

حاول أن تضع الماضي جانباً و تمضي قدماً، انس أنّ الحبيب سبب لك الأذية و لا تتذكر هذا الأمر كلما وقع خلاف بينكما، فقد يسبب لك ذلك مشاكل كبرى معه لأنك ستذكره بمسامحتك له كلما قام بما لا يعجبك. ابحث عن النقاط المشتركة بينك و بينه.

برج الجوزاء

حان الوقت لتتصرف فقد التزمت الصمت لوقت طويل وذلك لم يكن من لصالحك أبدا. تكلم وأبد وجهة نظرك، لن يمنعك أحد من فعل ذلك. أنت صاحب حق. انقل أفكارك لزملائك و لا تتخل عن مبادئك أبداً حتى لو كلفك ذلك الكثير.

برج السرطان

عليك أن تتعامل مع الأمور بالطريقة الصحيحة لأنك إذا كنت مكتوف اليدين، فلن تغير شيئا بل بالعكس ستزيد الأمور تعقيداً من دون أن تقصد. ستتمكن من الاستمرار حتى تصل إلى حيث تريد. لا تقوم بما ليس عليك فعله، ولا تتدخل فيما لا يعنيك.

برج الأسد

ستحول أفكارك إلى أفعال و لن تتردد في التكلم و إبداء رأيك. أنت متميز و تستطيع نيل إعجاب الحبيب. حافظ على علاقتك به و لا تجعل أصغر الخلافات تتحول إلى مشاكل كبرى. استفد من هذه الفرص العاطفية و فاجئه بأفضل ما عندك.

برج العذراء

انتقل الى المشاريع المميّزة ولا تحزن أبداً لما سبق أن حصل.. انتبه الى الفرص التي تُتاح لك. انقل أفكارك الى زملائك وحاول أن تغيّر طريقتك في التعامل مع البعض و إلا أبعدتهم عنك.

برج الميزان

تمسك برأيك حتى النهاية. ستلفت الانتباه بذكائك وحبك للمعرفة. انتبه إلى الطريقة التي تختارها للتعامل مع بعض الأشخاص وإلى النصائح التي يقدمها لك المحيطون بك. أنت بطبيعتك تحب المغامرات، فلا تتردد في الموافق على فكرة أحد الأصدقاء للسفر إلى مكان ما.

برج العقرب

سيساعدك الحبيب لإيجاد حل يرضيك. اسمعه و لا تقاطعه فإن ذلك سيزعجه. لا تتطفل عليه واهتم بشؤونك الخاصة. اهتم به أكثر لأنه متعب جداً حتى لو لم يخبرك بذلك، اجلس بالقرب منه و افهم سبب حزنه. تأكد أنه سيرتاح إذا أفصح لك عما في قلبه.

برج القوس

ستبحث عن الاستقلالية في علاقتك مع الحبيب. سيناسبك الوقت الليلة للاستمتاع مع أحد أصدقائك بعشاء مميز. لا تتردد في البحث عما يعجب الشريك. أظهر له بعض الاهتمام و حاول أن تساعده في اتخاذ ذلك القرار لأنّه متوتر للغاية.

برج الجدي

أسرع في الوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجهك. ستشعر بضرورة الخروج من المنزل لأنك ببساطة سئمت وشعرت بالملل. تحل بالصبر قليلا ولا تتردد في الذهاب إلى طبيب إذا شعرت أنك مريض.

برج الدلو

لن يمانع الحبيب التحدث معك. حاول أن تطهي للحبيب طبقا شهيا. ابتعادك كل هذه الفترة عن الأصدقاء قد يجعلهم يشعرون بالقلق، ولذلك سيعدون لك مفاجأة ويزورونك في المنزل الليلة، فهل أنت مستعد؟

برج الحوت

انتبه فالأمور ليست كما تظهر أمامك. اطلب تقريرا من الزملاء يشرح لك الأمر كاملا دون أن تطرح الكثير من الأسئلة. لا تؤجل عملك لأن ذلك قد يسبب لك مشكلات كبيرة في الغد. أعد جدول أعمالك للأسبوع المقبل.

شبكةعيونالإخبارية

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