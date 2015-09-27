عصير التوت البرى يعزز صحة الكلى

كثير منا يعانى من مشاكل الكلى سواء حصوات أو تغيير لون البول، فإذا كنت تتساءل عن أفضل شىء لتعزيز صحة الكلى، قد يكون هناك بعض الأطعمة التى تقوم بالفعل على تعزيز صحة الكلى.

وأشارت أحدث البحوث عبر موقع"huffungton post"، إلى نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن عصير التوت البرى الأحمر هو مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المسالك البولية وأمراض الكلى.

وأوضح الباحثون أن التوت البرى يحتوى على مركبات يمكن أن توقف نمو البكتيريا القولونية التى تسبب 80-90٪ من جميع حالات التهابات المسالك البولية، ويقى من التصاق الحصوات على جدار المسالك البولية.

وبينت الدراسات أن النساء اللاتى يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة، واللاتى شربن كوبا من عصير التوت البرى كل يوم قد ساعدهم ذلك على تقليل تكرار عدوى المسالك البولية، حيث إن عدوى المسالك البولية هى المسئولة عن ما يقرب من 10 ملايين زيارة للأطباء كل عام.